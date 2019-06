Nach dem Finaltag ist vor dem Finaltag beim Post SV Stendal.

Stendal l Am Sonnabend richtet der Post SV Stendal die beiden Endspiele um den Kreispokal Altmark-Ost im Herrenbereich aus. Die Finalspiele im Nachwuchsbereich hat der Post SV hervorragend über die Bühne bekommen.

Jetzt steht für den rührigen Verein aus Röxe die nächste Mammutaufgabe im Programm. Am Sonnabend werden die Endspiele des Altmark-Strom-Pokals der Stadtwerke Stendal und des Autocenter-Mothor-Kreispokals 2019 stattfinden.

Autocenter-Mothor-Kreispokal startet 13:15

Ab 13.15 Uhr treffen die SpG Schinne II/Uenglingen II und der Post SV Stendal II aufeinander. Geleitet wird diese Partie von Christian Braun.

Bilder Die Trainer Oliver Nagel (Arneburg, rechts) und Rico Matschkus (Uchtspringe) präsentieren den Altmark-Strom-Pokal der Stadtwerke Stendal.Foto: Frank Kowar



Michael Mauer (SG Schinne II/Uenglingen II, links) und Ole Junghans (Post Stendal II) präsentieren den Autocenter-Mothor-Kreispokal für ihre Final-...



Um 16 Uhr ist Anstoß zur Partie SV Rot-Weiß Arneburg gegen SV Medizin Uchtspringe. Damit steht der Pokalverteidiger aus Arneburg erneut im Endspiel. Schiedsrichter dieser Partie ist Michael Müller.

Vorverkauf und Park-Möglichkeiten

Der Post SV Stendal hat bereits einen Vorverkauf gestartet. Anstatt 7 Euro an der Tageskasse, gibt es die Tickets bis zum heutigen Freitag immer vormittags von 9 bis 13 Uhr bei der Württembergischen Versicherung von Rico Goroncy (Bruchstraße 27) für 5 Euro.

Apropos Sportplatz. „Wer schon mal bei uns zu Gast war, kennt die Anlage und weiß, wir sind zwar im Fußball breit aufgestellt, jedoch unsere Anlage ist tendenziell in die Länge gezogen. Wir werden für den Pokalfinaltag zwei Versorgungsbereiche anbieten, werden beidseitig am Spielfeldrand auch Sanitärbereiche bereit halten, sodass es keinem Kilometermarsch bedarf, um sich zu versorgen oder etwas loszuwerden, denn das würde bedeuten vom Spielgeschehen fern zu sein und das wollen wir natürlich nicht. Unsere Gäste können sich also entspannt den Spielen widmen, vielleicht werden wir wie im Stadion auch mobile Getränkeversorgung anbieten, aber das entscheiden wir kurzfristig“, erklärt Post-Vereinsvorsitzender Rico Goroncy. Geparkt wird übrigens ausschließlich in der eigens aus diesem Grund gesperrten und zum Großparkplatz umfunktionierten Hanseallee.