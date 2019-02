Der TuS Bismark hat mehrere Turniere vom Teufelskesselcup ausgerichtet.

Bismark l Sieger der G-Junioren wurde das Team von Stahl Brandenburg. Den ersten Platz bei den F-Junioren schnappte sich der FC Deetz.

G-Junioren

Drei Mannschaften durfte der TuS erstmalig bei dieser Veranstaltung begrüßen. Aus der Hauptstadt reiste der BFC Dynamo Berlin an. Zudem waren noch Stahl Brandenburg und der 1. FC Oebisfelde die Debütanten. Der Möringer SV, FC Deetz und der Gastgeber vervollständigten das Feld. Nach den ersten Spielen entwickelte sich ein drei Kampf um den Titel. TuS musste gleich gegen den BFC ran. Gewannen die Bismarker in Berlin beim Turnier noch mit 1:0, so hatten diesmal mit 1:4 das Nachsehen. Die Gastgeber kamen schwer ins Turnier, steigerten sich später. Im zweiten Spiel ließ der FC Stahl Brandenburg dem Möringer SV keine Chance.

Im dritten Spiel griff der Neuling 1. FC Oebisfelde ein. Er spielte gegen den FC Deetz. Das Spiel war die erste Überraschung, es endete 1:1. Bismark verlor auch gegen Brandenburg mit 1:2.

Teufelscup in Bismark Die G-Jugend des SSV Gardelegen holte sich eindrucksvoll den Sieg beim Bismarker Teufelskessel-Cu...



Die G-Jugend des SSV Gardelegen holte sich eindrucksvoll den Sieg beim Bismarker Teufelskessel-Cu...



Die G-Jugend des SSV Gardelegen holte sich eindrucksvoll den Sieg beim Bismarker Teufelskessel-Cu...



Die G-Jugend des SSV Gardelegen holte sich eindrucksvoll den Sieg beim Bismarker Teufelskessel-Cu...



Die G-Jugend des SSV Gardelegen holte sich eindrucksvoll den Sieg beim Bismarker Teufelskessel-Cu...



Die G-Jugend des SSV Gardelegen holte sich eindrucksvoll den Sieg beim Bismarker Teufelskessel-Cu...



Die G-Jugend des SSV Gardelegen holte sich eindrucksvoll den Sieg beim Bismarker Teufelskessel-Cu...



Die G-Jugend des SSV Gardelegen holte sich eindrucksvoll den Sieg beim Bismarker Teufelskessel-Cu...



Die G-Jugend des SSV Gardelegen holte sich eindrucksvoll den Sieg beim Bismarker Teufelskessel-Cu...



Die G-Jugend des SSV Gardelegen holte sich eindrucksvoll den Sieg beim Bismarker Teufelskessel-Cu...



Die G-Jugend des SSV Gardelegen holte sich eindrucksvoll den Sieg beim Bismarker Teufelskessel-Cu...



So blieb Stahl den Berliner auf den Fersen. Beide gewannen danach auch ihre Partien. Der BFC schwächelte erstmalig gegen Oebisfelde, spielte nur 1:1 und auch Stahl verlor gegen Oebisfelde mit 0:1, so dass der Turnier-Sieg im Spiel 14 fallen musste BFC gegen Stahl.

Gastgeber belegt Rang drei

Bismark steigerte sich, gewann alle restlichen Spiele, sodass sie am Ende der lachende Dritte nach dem Sieg gegen Oebisfelde waren. Dann kam das Spiel, wo es um den Turniersieg ging. Der BFC ging in Führung, aber Stahl wollte auch Erster werden. Unterstützt durch ihre Fans glichen sie aus und hatten das bessere Ende mit einem 2:1 für sich. So ging der Turnier Sieg auch verdient an FC Stahl Brandenburg.

F-Junioren

Auch beim Turnier der F-Junioren ging der Turniererfolg in das benachbarte Bundesland Brandenburg. Der FC Deetz setzte sich in allen sechs Begegnungen durch und war somit ungefährdeter Sieger der Veranstaltung.

Auch die weiteren Mannschaften auf dem Podest kamen aus dem Bundesland Brandenburg. Das Team von Brandenburgs Süd schnappte sich den Silberrang. Nur gegen Deetz unterlagen sie und spielten gegen den Turnierdritten Einheit Perleberg 0:0.

Torverhältnis entscheidet

Für die vier altmärkischen Mannschaften blieben nur die weiteren Platzierungen. Am ehesten blieb noch der TuS Bismark an dem führenden Trio dran, wurde nur dank des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Perleberg Vierter.

Um Rang fünf kämpften Berkau und Gardelegen. Das direkte Duell ging 1:1 aus. Beide gewannen gegen Möringen. So entschied das leicht bessere Torverhältnis für Gardelegen. Berkau kam als Sechster ein.

Ganz ohne Punkte kam der Möringer SV am Ende ein. Doch im letzten Turnierspiel zeigte der MSV beim 1:3 gegen Turniersieger Deetz noch einmal mächtig Gegenwehr.