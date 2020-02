In der Landesliga Nord wird der 18. Spieltag ausgespielt.

Stendal l In der Fußball-Landesliga Nord geht es am 18. Spieltag für den Möringer SV nach Ilsenburg. TuS Bismark empfängt Union Heyrothsberge. Die Partie Havelwinkel Warnau gegen Ummendorf ist auf den 20. Mai verlegt.

Möringer SV reist in den Harz

Die Möringer haben in der Vorwoche die wichtige Heimpartie gegen Schlusslicht Niegripp gewonnen. Damit kann das Dieckmann-Team entspannt die Auswärtsfahrt nach Ilsenburg antreten. Im Harz sind die Altmärker klarer Außenseiter. Im Hinspiel allerdings hat der MSV zwei Zähler liegen gelassen. Möringen vergab viele gute Chancen, ging dann durch Patrick Huch in Front, um kurz vor dem Abpfiff durch Johannes Zintl den Ausgleich zu kassieren. Zu Beginn der Serie hatte Ilsenburg bekanntlich noch nicht alle Akteure spielberechtigt.

Mittlerweile sind die Grün-Weißen eine ganz andere Hausnummer, liegen mit 25 Punkten auf Platz sieben der Tabelle, allerdings auch nur drei Punkte vor dem MSV. Zudem müssen die Hausherren das 2:7 aus Gardelegen erstmal aus den Kleidern schütteln. Neben den Langzeitverletzten fehlt bei den Gästen der noch gesperrte Tim Reiter. Beim Gastgeber kassierte Rodrigo in der Vorwoche die Ampelkarte und steht ebenfalls nicht zur Verfügung. Schiedsrichter ist Kay Schröter.

TuS Bismark hofft auf den nächsten Dreier

Der TuS Bismark erwartet Heyrothsberge. Die Grabau-Elf ist nach dem Auswärtssieg in Blankenburg bis auf den vierten Rang hochgerückt. Auch wenn der Erfolg im Harz etwas glücklich ausfiel, können die Altmärker in das Spiel mit einer breiten Brust gehen. Für den Sonnabend haben die Schwarz-Weißen nur einen Sieg auf dem Plan. Schließlich steht am Abend der große Sportlerball zum 100-jährigen Vereinsjubiläum an. Die Feier möchte man sich bestimmt nicht verderben lassen. Der Hauptplatz im Waldstadion ist nicht bespielbar. Auch TuS ließ im Hinspiel Punkte liegen, führte beim 3:3 bereits 3:1 bis zehn Minuten vor dem Abpfiff.

„Wir müssen noch einiges besser machen von der Körperlichkeit und Fitness, sowie von der Abstimmung zwischen Abwehr und Mittelfeld. Heyrothsberge wird bestimmt voll dagegen halten. Daher wird es sicher ein heißer Tanz werden“, so Trainer Christoph Grabau. Schiri ist Jonas Böttger.