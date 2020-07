Der Landesklasse-Vertreter hat den brandenburgischen Landesligisten Stahl Brandenburg zum Testspiel empfangen.

Wahrburg l In einem weiteren Fußball-Testspiel hat der TuS Wahrburg (Landesklasse, Staffel I) das Team von Stahl Brandenburg (Landesliga Brandenburg) am Mittwochabend vor 146 Zuschauern 2:1 (1:0) besiegt.

Die Brandenburger waren das dritte Mal in ihrer Testspielserie vor der Saison 20/21 in der Ostaltmark zu Gast. Nach Siegen in Tangermünde und Uchtspringe gab es für die Elf von Trainer Maik Aumann jetzt die erste Niederlage.

Stammspieler fehlen auf beiden Seiten

Bei den Gästen haben sich Adrian Jordanov und Carl Cammradt aus dem Urlaub zurückgemeldet. Wegen Verletzung fielen jedoch die Keeper Sören Knoop und Alexander Tarnow (muskuläre Problemen) aus.

Bilder Immer voller Einsatz: Wahrburgs Maximilian Rundstedt (links). Foto: Frank Kowar



Keine Tanzeinlage, sondern das Nachspiel nach einem Zusammenprall. Rechts Wahrburgs Lukas Brandt. Foto: Frank Kowar



Bei den Platzherren fehlten Felix Pitzner, Marcel Werner und Philipp Stave (alle angeschlagen).

Führung zur Halbzeit

Gleich zu Beginn der Partie war zu sehen, bei den Wahrburgern ging es bereits um die Stammplätze. Die Begegnung wurde von den TuS-Akteuren gegen die höherklassige Mannschaft mit viel Schwung und Elan begonnen. Nach Zuspiel von Tobias Heyder auf Rayk Eßmann hatten die Ostaltmärker die erste dicke Chance (10.). Wenig später fiel auch schon das 1:0 durch Jonas Kirchner.

In der Folge stand Wahrburg hinten sicher und verschob intensiv (Ordnung war das Schlagwort), so dass die Stahlwerker überhaupt kein Feuer entfachten. Erst im letzten Drittel des ersten Durchganges wurde der Favorit etwas stärker und kreierte einige Chancen. Aber die wenigen Hinterhaltsschüsse waren kaum gefährlich. Kurz vor der Pause fabrizierte noch Kevin Assmann ein völlig unnötiges Foul, das mit Gelb geahndet wurde. „Das war von mir eine unglückliche Aktion, aber ich habe ihn nur leicht erwischt. Das passiert mir nicht noch einmal“, sagte der Wahrburger Stürmer in der Pause.

Siegtreffer durch Neuzugang Ujazdowski

Nach dem Wechsel hatten die Platzherren durch die Wechsel einige Probleme, die viel beschworene Ordnung fehlte. Folgerichtig gelang Sitz der 1:1-Ausgleich. „Keine Eierei dahinten“, schimpfte TuS-Trainer Robert Riep. Aber die Wahrburger fingen sich wieder und gestalteten die Partie ausgeglichen. Die Platzherren hatten durchaus Chancen auf das 2:1. Felix Belling scheiterte per Hinterhaltsschuss (55.) und Lukas Brandt köpfte den Ball an die Latte (76.). Der Siegtreffer fiel dennoch.

Mit einem wuchtigen Kopfball war Daniel Ujazdowski, ein weiterer Neuzugang (spielte auch beim 1. FC Lok Stendal und zuletzt bei Tasmania Berlin) für die Wahrburger erfolgreich. Letztlich blieb es beim insgesamt verdienten 2:1-Erfolg der Ostaltmärker.

Das Wahrburger Team spielt bereits wieder am Sonntag (14 Uhr) zum Test gegen den Landesligisten Havelwinkel Warnau.

Statistik

TuS Siegfried 09 Wahrburg: Wittrien - Kirchner, Gast, Körner, Assmann, Eßmann, Rundstedt, Karaterzyan, Saeg, Heyder, Kroschel (Gebert, Köhn, Epiboli, Brandt, Ujazdowski, Rieke, Runge, Koshha, Belling

Trainer: Riep

FC Stahl Brandenburg: Nouka - Hehne,Diamini, Sitz, Baumann, Cammradt, Jaskola, Mertens, Schimpf, Jordanof, Meyer (Otto, Renner, Engel, Krause)- Trainer: Aumann

Schiedsrichter: Wenslau (Genthin)

Zuschauer: 146 - Tore: 1:0 Kirchner (11.), 1:1 Sitz (49.), 2:1 Ujazdowski (84.).