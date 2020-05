Der Fußball-Landesklassenvertreter TuS Siegfried Wahrburg treibt seine Planungen für die Spielzeit 2020/21 weiter voran.

Wahrburg l Der Verein verstärkt das Trainerteam der ersten Mannschaft um Chefcoach Robert Riep.

Als neuer Co-Trainer an der Seite von Riep fungiert Michael Fraaß in der nächsten Saison. Für Fraaß ist es die erste Job an der Seitenlinie.

Des Weiteren kommt Klaus Schmidt, zuvor Trainer in Staffelde. Er wird die Funktion des Torwarttrainers übernehmen. Den Posten des Mannschaftsbetreuers hat Heinz Wiegank inne. Wahrburg hatte zuvor schon mit Robin Kroschel einen neuen Spieler verpflichtet.