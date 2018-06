In der Fußball-Kreisoberliga ist am 30. Spieltag die Entscheidung gefallen, welche Teams absteigen müssen.

Statistik SpG Bismark/ Kläden – SV Blau-Gelb Goldbeck 4:2 (2:0) Tore: 1:0 Christopher Wiechmann (10.), 2:0 Christian Wippich (30./ Strafstoßtor), 2:1 Benjamin Prigge (57./ Strafstoßtor), 3:1 Frederic Lange (60.), 4:1 Frederic Grahn (80./ Strafstoßtor), 4:2 Maximilian Rundstedt (84.) SpG Bismark/ Kläden: Richard Bauer – Kai-Wilhelm Franke, Jens Schmiede, Max Döllnitz, David Nicke (Ramhzan Aftorkhanov), Christopher Wichmann (75. Frederic Grahn), Luis Motejat, Felix Jubert, Emil Piontek, Frederic Lange, Christian Wippich (70. Niklas Kannenberg) SV Blau-Gelb Goldbeck: Dennis Ciechoradzki – Patrick Fankner, Johannes Kautz, David Rose (75. Karim Hajji), Maximilian Rundstedt, Manuel Sanftleben, Justin Scheer, Benjamin Prigge, Lars Bethge (38. Mario Kottke), Marco Krüger, Ronny Rolle (72. Robert Speckhardt) ASV Weiß-Blau Stendal – Empor Kamern 1:4 (0:2) Tore: 0:1 Stephan Wollherr (2.), 0:2 Johannes Pfüller (19.), 0:3 Ronny Wendt (65.), 0:4 Domenico Schluricke (72.), 1:4 Niklas Riehn (75.) ASV Weiß-Blau Stendal: Fabian Kröhnert – Stefan Gräf (72. Niklas Riehn), Michael Braun (60. Fabian Wittek), Ronald Zunke, Frank Höppner (81. Tim Feindt), Trung Hiue Nguyen, Felix Schroedter, Andre Bosse, Tobias Fischer, Bastian Sieler, Daniel Hantel Empor Kamern: Andy Pommerening – Kai-Uwe Bröcker (46. Sven Käding), Alexander Seidel, Silvio Schulz (78. Benjamin Scheel), Ronny Wendt, Johannes Pfüller, Domenico Schluricke, Stephan Wollherr, Patrick Seidel, Alexander Deutschmann, Martin Bartsch VfB Elbe Uetz – Preußen Schönhausen 1:1 (0:0) Tore: 0:1 Mario Brandt (49.), 1:1 Christian Lust (89.) VfB Elbe Uetz: Nigel Kempchen – Daniel Brandenberger, Florian Kronfeld (6. Torsten Lotsch), Ronny Pfeiffer, Robert Bolle, Marcel Böters, Marc Meier, David Mielke, Christian Lust, Pascal Rudowski, Alexander Brummer Preußen Schönhausen: Phillip-Maximilian Möller – Benjamin Heidenreich, Angelo Bolle (29. Florian Bacholke), Richard Strehmel, Benjamin Höhnke, Martin Bachmann, Mario Brandt ( 65. Alexander Huth), Sven Voigt, Rico Schönwald (52. Alec Pumptow), Sandro Tessmer, Chris Heiser, SV Krüden/ Groß Garz – KSG Berkau 3:5 (2:0) SV Krüden/ Groß Garz: Steve Tryboll – Danny Glombitza, Ronny Laubstein, Tim Kessler, Marc Stepanek, Dennis-Mario Reimann, John Neumann, Thomas Schiffner, Ronny Fuchs, Tobias Schiffner, Jan Windhoefer KSG Berkau: Christian Arnold – Sebastian Höft, Christopher Lemme, Joerg Otte, Benjamin Fielitz, Niclas Schmundt, Martin Duhm, Stefan Rabe, Andreas Duhm, Steven Fuchs, Konrad Weber Kickers Seehausen – SV Germania Tangerhütte 1:4 (0:2) Tore: 0:1 Frederic Gürtler (10.), 0:2 Felix Taube (18.), 1:2 Michael Prycia (60.), 1:3 Daniel Rapczinski (68.), 1:4 Daniel Rapczinski (90.) Kickers Seehausen: Bastian Wieblitz – Andy Zielke, Marcus Müller (68. Lars Hilbring), Karl Richard Mewes, Marvin Simon (70. Pascal Brauer), Sebastian Neumann, Michael Prycia, Tobias Lehmann (78. Lars-Patrick Assmann), Michel Bremer, Philipp Arndt, Andy Neuhäusser SV Germania Tangerhütte: Dennis Roussiere – Eric Reithmüller, Dennis Tiefenbach, Jörn Schumacher, Sören Buchholz, Sascha Studte (60. Rico Daverhuth), Felix Taube, Fredric Gürtler (53 Daniel Rapczinski), Max Göhring, Robert Taube, Rosario Schulze (60. Sebastian Gürtler) Eintracht Lüderitz – 1. FC Lok Stendal II 4:1 (1:1) Tore: 0:1 Maurice Pascale Schmidt (37.), 1:1 Jonas Friedrich (44.), 2:1 Jonas Friedrich (62.), 3:1 Jonas Fabian (78.), 4:1 Florian Brückner (83./ Strafstoßtor) Eintracht Lüderitz: Florenz Thörmer – Dustin Tuchen (59. Jens-Armin Damker), Justin Reinke, Leon Spring, Andy Pielniok, Jonas Friedrich, Stephan Müller, Paul Meyer, Bojang Omar (62. Jonas Fabian), Florian Brückner, Kevin Tuchen 1.FC Lok Stendal II: Daniel Stelter – Bertrand Nambot Waffo, Simon Balliet, Hardy Wolff, Maurice Lämmerhirt, Marius Lucas Schmidt, Hendrik Braunschweig, David Werle (80. Marcel Lämmerhirt), Maurice Pascale Schmidt, Lorenz Balliet, Nico Wiegel (73. Richard Erwin Werling) Post SV Stendal – Schinner SV Eintracht 1:3 (1:0) Tore: 1:0 Michael Arndt (12.), 1:1 Tristan Burghard (50.), 1:2 Noah Mohamed Saeg (66./ Strafstoßtor), 1:3 Noah Mohamed Saeg (70./ Strafstoßtor) Eintracht Lüderitz: Dominik Lemme – Kevin Marr, Rene Sawatzki, Martin Blasche, Michael Arndt, Constantin Schmidt, Jens Heinicke, Martin Zichert (68. Jonas Strunk), Chris Rosentreter, Jonas Küpper, Oliver Gericke Schinner SV Eintracht: Alexander Bertram – Robin Kroschel, Manuel Matthias (78. Raphael Maciejewski), Noah Mohamed Saeg, Tristan Burghard, Marcus Bensberg, Florian Wiezorek (85. Alex Gerth), Michael Mauer, Rayk Eßmann, Jonas Kirchner, Christian Tuchen

Es traf am Ende den VfB Elbe Uetz, Kickers Seehausen und Weiß-Blau Stendal. Der ASV Weiß-Blau Stendal ist mit 26 Punkten aus 30 Spielen letzter geworden, weil sie auch im letzten Spiel nicht über ein1:4 gegen Empor Kamern hinauskamen. Die Empor-Kicker hatten weder mit dem Aufstieg noch mit dem Abstieg etwas zu tun und stehen sicher im Tabellenmittelfeld.

Germania Tangerhütte gewinnt

Der SV Germania Tangerhütte hat als sicherer erster das letzte Spiel gegen Kickers Seehausen problemlos mit 4:1 gewonnen und schließt die starke Saison nun mit 78 Punkten ab. Seehausen steht durch diese Niederlage nun als Vorletzter und Absteiger fest, während Lüderitz sich durch einen sensationellen 4:1 Sieg über die zweite Mannschaft von Lok Stendal noch einmal retten konnte.

Der VfB Elbe Uetz lag vor seiner Partie gegen Schönhausen mit 29 Punkten gleichauf mit dem KSG Berkau. Während diese ihr Spiel gegen Krüden/ Groß Garz jedoch gewinnen konnten, gelang Uetz nur ein 1:1 Unentschieden und somit steigen sie ebenfalls ab. Berkau, Lüderitz und Schönhausen waren so in der Lage sich am letzten Spieltag den Klassenerhalt zu sichern, während Krüden/ Groß Garz Glück hatte.