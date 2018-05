In der Fußball-Landesliga Nord holt der TuS Bismark seine Partie gegen die TSG Calbe am Freitag nach.

Bismark l Für den TuS Bismark steht bereits am Freitag das nächste Punktspiel in der Fußball-Landesliga an. Es geht zur TSG Calbe. Anpfiff ist 18.30 Uhr.

Der Gegner der Grempler-Elf steht auf dem sechsten Tabellenplatz, hat 42 Punkte auf dem Konto. TuS liegt als Zehnter bei 36 Zählern. Die Gastgeber präsentierten sich zuletzt wechselhaft. Am letzten Spieltag gab es ein 1:5 in Wernigerode. Bismark unterlag 2:3 gegen Heyrothsberge, machte dabei einige grobe Schnitzer.

Zudem gab es für Florian Knoblich nach einer Notbremse die rote Karte, sodass er gesperrt ist. Damit fehlt den Schwarz-Weißen die Innenverteidigung, da auch Michael Fichte (Fingerbruch) ausfällt. Christoph Grabau (Handgelenk gebrochen) kann ebenfalls nicht spielen. Dafür dürfte Philipp Grempler wieder zur Verfügung stehen. Er fehlte zuletzt wegen einer Gelbsperre.