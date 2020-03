Philipp Grempler (links) tritt mit dem TuS Schwarz-Weiß Bismark beim VfB Ottersleben an. Foto: Jeannette Heinrichs

In der Landesliga Nord findet der 19. Spieltag statt.

Warnau/Bismark l In der Fußball-Landesliga Nord haben der TuS Bismark, beim VfB Ottersleben, und Havelwinkel Warnau, beim TuS Magdeburg-Neustadt, Auswärtsaufgaben zu erledigen.

Der TuS Bismark hat in der Vorwoche eine bittere Heimniederlage beim 3:4 gegen Heyrohtsberge einstecken müssen. Dabei waren die Altmärker die bessere Mannschaft, doch der Kontrahent schlug effektiv zu.

TuS Bismark gastiert in Ottersleben

Nun geht es für die Bismarker nach Ottersleben, einem Abstiegskandidaten. Der VfB ließ in der letzten Woche etwas aufhorchen, ermauerte sich bei Tabellenführer Gardelegen ein 0:0. Bismark reist sicher mit dem Ziel an, sich die verlorenen Zähler zurück zu holen. Im Hinspiel gab es einen 4:1-Erfolg der Schwarz-Weißen.

„Sicher wollen wir uns die drei Punkte zurück holen. Ottersleben ist nicht zu unterschätzen, hat sich etwas stabilisiert. Von daher müssen wir uns diszipliniert verhalten und von unserer Grundordnung angreifen, um das Spiel siegreich nach Hause zu fahren“, so Coach Christoph Grabau. Schiedsrichter ist Daniel Schüler.

SSV Havelwinkel/Warnau beim Aufsteiger favori

Auch Havelwinkel Warnau fährt zu einem abstiegsgefährdeten Gegner mit TuS Magdeburg-Neustadt. Die Franke-Elf hatte zuletzt spielfrei. Und erneut geht es auf einen Kunstrasenplatz, der beim Team aus Ostelbien nicht ganz so beliebt ist. Trotzdem sind die Gäste in der Lage das auszublenden, haben selbst in der Vorbereitung auf solch einem Untergrund trainiert. Die Hinrundenbegegnung war eine klare Angelegenheit für Warnau. Aber erst im zweiten Abschnitt. Zu Pause hieß es noch 0:1. Doch der Endstand lautete 5:1 für den SSV. Die Partie pfeifft Jonas Böttger.