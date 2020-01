In der Sporthalle in Goldbeck wird der Hallenkreismeister der Männer der Saison 2019/2020 gesucht.

Goldbeck l In vier Vorrunden, die in Seehausen, Goldbeck (2) und Havelberg ausgetragen worden sind, haben sich acht Mannschaften das Ticket für die Endrunde gesichert.

Titelverteidiger verpasst Qualifikation

In Seehausen gab es gleich zwei Überraschungen. Zunächt war für den Vorjahresfinalisten TuS Wahrburg II in der Vorrunde Schluss. Abschließend erreichte auch Titelverteidiger Schönberger SV nicht die Endrunde.

Diesen Sprung schafften Kreisligist Kickers Seehausen, der im dritten Jahr in Folge im Ausscheidungsspiel gegen Krüden/Groß Garz ran musste und durch das Tor von Marvin Simon 3:2 gewann, und Blau-Weiß Gladigau, das Schönberg 1:0 bezwang.

Bilder Kickers Seehausen. Foto: Martin Rehberg



Blau-Weiß Gladigau. Foto: Martin Rehberg



Viktoria Uenglingen. Foto: Tobias Petzke



Post SV Stendal. Foto: Tobias Petzke



Germania Klietz. Foto: Martin Rehberg



SV Preussen Schönhausen. Foto: Martin Rehberg



Blau-Gelb Goldbeck. Foto: Martin Rehberg



SV Grieben 47. Foto: Martin Rehberg



Sebastian Braune. Foto: Jeannette Heinrichs



Thomas Görges. Foto: Jeannette Heinrichs



Maik Sturm. Foto: Jeannette Heinrichs



Johannes Link (rechts) und Schönberg schieden aus. Foto: Jeannette Heinrichs



In Goldbeck kamen in den zwei Vorrunden gleich drei Teams weiter, die bereits in der vergangenen Saison in der Endrunde standen. Das waren Post SV Stendal, Viktoria Uenglingen und Gastgeber Blau-Gelb Goldbeck. Des Feld komplettierte der SV Grieben.

Kreisoberliga-Primus ausgeschieden

In der Sporthalle am Eichenwald in Havelberg gab es die nächste Überraschung. Kreisoberliga-Spitzenreiter SG Havelberg/Kamern schied mit 0:1 gegen Germania Klietz aus. Ganz souverän erreichte Preussen Schönhausen die Endrunde und zählt mit zu den Favoriten.

Auftakt um 16 Uhr

Der Einlass zur Digital-Media-Altmark Hallenkreismeisterschaft erfolgt ab 15 Uhr. Ab 16 Uhr wird die Partie zwischen dem Post SV Stendal und Germania Klietz die Veranstaltung eröffnen.

Als Schiedsrichter fungieren in diesem Jahr Sebastian Braune, Thomas Görges und Maik Sturm.

Nach den Halbfinalspielen, gegen 19.10 Uhr, werden die Semifinals im Altmark-Strom-Pokal der Stadtwerke Stendal und im Autocenter-Mothor Kreispokal ausgelost. Folgende Teams erreichten das Halbfinale: Saxonia Tangermünde, SG Havelberg/Kamern, Kreveser SV, Rot-Weiß Arneburg, Rot-Weiß Arneburg II, SG Tangermünde II/Staffelde II und der Osterburger FC II.