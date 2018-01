In Goldbeck, Bismark und Havelberg werden die letzten Endrundenteilnehmer der Digital Media Altmark Hallenkreismeisterschaft gesucht.

Stendal l Am Freitag und am Sonnabend werden sechs weitere Endrundenteilnehmer bei den Vorrunden zur Digital Media Altmark Hallenkreismeisterschaft der Herren gesucht. Das Finale findet am 20. Januar in Goldbeck statt.

Am Freitag finden zwei Vorrunden in Goldbeck und Bismark statt. Titelverteidiger Schinne greift in Bismark ein, trifft in der Gruppe B auf Berkau, Schernebeck und Uenglingen. In der Gruppe A kicken Bismark II/Kläden, Lüderitz, Wahrburg II und Uchtspringe II.

Bei der Vorrunde in Goldbeck spielen in Staffel A Uetz, Tangermünde II, Wust und Goldbeck. In Gruppe B tummeln sich Tangerhütte, Schönhausen, Klein Schwechten und Rossau II. Sowohl in Bismark als auch in Goldbeck findet die erste Partie um 18.30 Uhr statt. In Havelberg spielen am Sonnabend ab 15 Uhr in Gruppe A Weiß-Blau Stendal, Arneburg II, Klietz und Schollene. In Gruppe B sind Kamern, Post Stendal, Havelberg II/Sandau und Staffelde.