Der SV Blau-Gelb Goldbeck ist an zwei Tagen Gastgeber für die Hallenturniere um den Sparkassencup.

Goldbeck l Die Goldbecker Sporthalle wird zum Mekka des Hallenfußballs. Am Sonnabend und am Sonntag findet der Sparkassencup statt. Beide Veranstaltungen beginnen um 13 Uhr.

1. FC Lok Stendal ist Titelverteidiger

Der Titelverteidiger beim Sparkassencup am Sonnabend ist der 1. FC Lok Stendal. Nach dem Vorrundenaus in Beetzendorf werden die Lok-Kicker diesmal sicher darauf aus sein, die Vorrunde zu überstehen und den Pokal wieder mit ins Hölzchen zu nehmen. Trainer Sven Körner wird sicher auf den größten Teil des Kaders aus der Vorwoche zurückgreifen. Mit Andreas Balaskas, Steven Schubert und Niclas Buschke kommen noch gute Hallenspieler dazu.

Doch erneut haben die Stendaler eher eine schwerere Gruppe erwischt. Gegner in der Gruppe A sind der Möringer SV, Saxonia Tangermünde, Rot-Weiß Arneburg und der SV Grieben.

Landesligist Warnau dabei

In der Gruppe B ist das Starterfeld eher ausgeglichen. Gruppenkopf ist Landesligist Havelwinkel Warnau. Dazu kommen die Landesklassenteams vom TuS Wahrburg, Osterburger FC, FSV Havelberg und der Gastgeber Blau-Gelb Goldbeck. Die Hallenherren müssen aber bereits Tags zuvor bei der Hallenkreismeisterschaft ran. Bleibt abzuwarten wie viele Körner sie da lassen. Die Spielzeit beträgt in der Vorrunde zehn und ab Halbfinale zwölf Minuten.

Am Sonntag ist ein großer Teil der Spitze aus der Kreisoberliga am Start. Ohne jemanden in die Favoritenrolle zu stecken, dürften der Schinner SV Eintracht und Germania Tangerhütte hier ein Wörtchen um den Sieg mitreden, sofern sie ihre guten Hallenakteure dabei haben.

Weiterhin sind noch der Rossauer SV, Germania Klietz, Eintracht Lüderitz, Post Stendal und Blau-Gelb Goldbeck dabei. So ergibt sich bei sieben Mannschaften die Konstellation das Jeder gegen Jeden spielt, eine kraftraubende Angelegenheit.