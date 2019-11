Die Hallensaison für den Fußball-Nachwuchs läuft auf Hochtouren. Die Vorrundengruppen der Hallenkreismeisterschaft sind ausgelost.

Stendal l Auf der letzten Jugendausschuss-Sitzung des Kreisfachverbandes Fußball Altmark-Ost sind die Vorrundengruppen für die Hallenkreismeisterschaften (Futsal) in den Altersklassen der B- bis F-Junioren ausgelost worden. Bei den A-Junioren und den Bambinis wird nur die Endrunde ausgetragen.

Seehausen war Endspielort

Die Austragungsorte für die Gruppenvorrunden sind in Seehausen und Bismark. Die Wischestädter kennen sich mit der Austragung derartiger Hallenturniere aus, denn die Wischelandhalle war bereits Endspielort und jedes Jahr wird eine Vorrunde ausgetragen.

Die Endrundenturniere werden allesamt in der Mehrzweckhalle in Bismark ausgetragen. Die E-Junioren und die Bambinis tragen bereits in diesem Jahr noch ihre Endrunde aus, während in den anderen Altersklassen die Kreismeister erst im kommenden Jahr ermittelt werden.

Überblick der Vor- und Endrunden

A-Junioren Endrunde (12. Januar 2020 in Bismark, 14 Uhr)

1.FC Lok Stendal, SG Tangermünde/Schönhausen/Klietz, Osterburger FC, Post SV Stendal, SV Rot-Weiß Arneburg, SV Eintracht Lüderitz

B-Junioren Vorrunden (in Seehausen)

Gruppe A (21. Dezember, 8 Uhr): FSV Saxonia Tangermünde, 1. FC Lok Stendal, SV Medizin Uchtspringe, SV Eintracht Wittenmoor, SG Bismark/Brunau

Gruppe B (21. Dezember, 11.30 Uhr): Post SV Stendal, TuS 09 Wahrburg, Kickers Seehausen, FSV 1911 Havelberg

Gruppe C (21. Dezember, 14.30 Uhr): SV Blau-Gelb Goldbeck, Rossauer SV, SG Schönhausen/Klietz/Schollene, Osterburger FC, SV Germania Tangerhütte

Endrunde: 11. Januar 2020 in Bismark (14 Uhr)

C-Junioren Vorrunden (in Seehausen)

Gruppe A (15. Dezember, 11.30 Uhr): ASV „Weiß-Blau“ 01 Stendal, SG Bismark/Uchtspringe, FSV Saxonia Tangermünde, KSG Berkau, Kreveser SV, Post SV Stendal

Gruppe B (15. Dezember, 14.30 Uhr): SV Eintracht Lüderitz, 1.FC Lok Stendal I, SV Grieben 47, SV Germania Tangerhütte, 1.FC Lok Stendal II, Osterburger FC

Endrunde: 11. Januar 2020 in Bismark (8 Uhr)

D-Junioren Vorrunden (in Seehausen)

Gruppe A (22. Dezember, 8 Uhr): Möringer SV, Kickers Seehausen, FSV 1911 Havelberg, FSV Saxonia Tangermünde I, Kreveser SV, 1.FC Lok Stendal II

Gruppe B (22. Dezember, 12.30 Uhr): Osterburger FC II, SV Rot-Weiß Arneburg, 1.FC Lok Stendal III, SG Schönhausen/Klietz/Tangermünde II, SG Freundschaft Schernebeck

Gruppe C (22. Dezember, 15.30 Uhr): Post SV Stendal II, SG Bismark/Uchtspringe, Post SV Stendal I, Osterburger FC I, TuS 09 Wahrburg

Endrunde: 12. Januar 2020 in Bismark (8 Uhr)

E-Junioren Vorrunden (in Bismark und Seehausen)

Gruppe A (7. Dezember, 8 Uhr, in Bismark): FSV Saxonia Tangermünde II, TuS 09 Wahrburg II, Schönberger SV , SG Schönhausen/Klietz, FSV 1911 Havelberg, SV Blau-Gelb Goldbeck

Gruppe B (15. Dezember, 8 Uhr, in Seehausen): 1. FC Lok Stendal E1, Kickers Seehausen, Kreveser SV, TuS Schwarz-Weiß Bismark, TuS 09 Wahrburg I, Schinner SV Eintracht

Gruppe C (7. Dezember, 14.30 Uhr, in Bismark): FSV Saxonia Tangermünde I, Post SV Stendal I, Osterburger FC, Rossauer SV, Post SV Stendal II

Gruppe D (7. Dezember, 11.30 Uhr, in Bismark): SV Grieben 47, SV Germania Tangerhütte, ASV „Weiß-Blau“ 01 Stendal, Möringer SV, SSV Havelwinkel Warnau

Endrunde: 21. Dezember in Bismark (13.30 Uhr)

F-Junioren Vorrunden (in Bismark)

Gruppe A (8. Dezember, 8 Uhr): SV Germania Tangerhütte, SV Viktoria Uenglingen, SV Eintracht Lüderitz, FSV 1911 Havelberg blau, Möringer SV

Gruppe B (8. Dezember, 10.30 Uhr): 1.FC Lok Stendal I, Rossauer SV, SG Schönhausen/Klietz, SV Rot-Weiß Arneburg, FSV Saxonia Tangermünde

Gruppe C (8. Dezember, 13 Uhr): KSG Berkau, Kreveser SV, 1.FC Lok Stendal II, FSV 1911 Havelberg weiß, Osterburger FC

Gruppe D (15.30. Dezember, 8 Uhr): Klädener SV, Post SV Stendal, SG Freundschaft Schernebeck, TuS Schwarz-Weiß Bismark

Endrunde: 22. Dezember in Bismark (10 Uhr)

Bambinis Endrunde (21. Dezember 2019 in Bismark, 8 Uhr)

Gruppe A: TuS Schwarz-Weiß Bismark, SV Viktoria Uenglingen, Post SV Stendal

Gruppe B: Möringer SV, Kickers Seehausen, SV Preussen Schönhausen

Gruppe C: Kreveser SV, 1. FC Lok Stendal, FSV 1911 Havelberg