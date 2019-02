In der Handball-Bezirksliga der männlichen B-Jugend hat die Mannschaft des HV Lok Stendal einen Lauf.

Stendal l Am Sonnabend gab es einen 31:20 Kantersieg gegen den bisherigen Tabellenzweiten Aschersleben. Zahlreiche Zuschauer machten sich auf eine spannende Begegnung gefasst. Schließlich war das eine Spitzenpartie in der bezirksübergreifenden Liga. Die Gäste aus Aschersleben traten den Gastgeber, der zuletzt bei Spitzenreiter Quedlinburg gesiegt hatte, respektvoll gegenüber.

Doch der Start in die Begegnung war ganz im Sinne des Ascherslebener Teams, das sich bis zur dritten Minute mit 3:0 in Führung brachte. Erst danach kamen die Altmärker in die Gänge. Max Torge (2 Tore) und Michael Boksberger sorgten für den Ausgleich zum 3:3.

Boksberger sorgt für erste Führung

Boksberger war es auch, der die Stendaler Mannschaft in der zehnten Minute erstmals in Führung brachte - 6:5. Beim Torabschluss verletzte er sich jedoch am linken Knie und konnte nicht mehr weiterspielen. Weil Marius Dietze, ebenfalls wegen Verletzung (Ellenbogen), gänzlich ausfiel, gab es schon Lücken im HVL-Kader.

Doch das steckte die Gastgeber-Mannschaft in der Folge gut weg. Die Gäste führten in der ersten Halbzeit zwar noch kurz, doch nach dem zwischenzeitlichen 7:9 warfen die Altmärker gleich fünf Treffer in Folge. 12:9 hieß es demzufolge. Zur Halbzeitpause stand es 15:11.

Gastgeber setzt sich ab

Ascherslebens Mannschaft war mit Wiederbeginn anzumerken, dass sie den Stendalern mit mehr Aggressivität in der Abwehr zu schaffen machen wollte. „Die können nicht mehr“, rief ein Gästespieler nach gelungenen Balleroberungen. Doch lange ließen sich die Gastgeber nicht beeindrucken. zogen nach Treffern von Max Torge (2), Steven-Anthony Wirtz, Christian Rebinski und Kenny Berg auf 20:13 davon (36.).

Die Gäste nahmen eine Auszeit, doch das nützte nur wenig. Nach 41 Minuten gab es einen Zehn-Tore-Vorsprung (25:15) für den Gastgeber. Der war nunmehr praktisch im Spielrausch und feierte sogar ein Kantersieg.

Mannschaft hat sich weiter entwickelt

HVL-Trainer Andreas Mahlich sagte nach der Partie: „Die Jungs haben an die Leistung beim Sieg in Quedlinburg angeknüpft. Die Mannschaft hat sich in der Serie weiter entwickelt. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit und in der zweiten Hälfte lief unser Spiel ausgesprochen gut. Am Wochenende müssen wir ein weiteres Spitzenspiel bestehen, dann in Barleben.“

Statistik

HV Lok Stendal: Schulz, Gericke - Rietz 6, Kornmesser 3, Hill, Bertg 5, Boksberger 3, Magino, Torge 6, Rebinski 6, Täger, Wirtz 2.