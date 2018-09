Justin Hallasch ist mit seinen Osterburger Männern in die Sachsen-Anhalt-Liga aufgestiegen und spielt zum Serienauftakt in Staßfurt.Foto: Kai Stephan

Für die in den beiden höchsten Handball-Ligen des Bundeslandes aktiven Männerteams ertönt der Saison-Startschuss.

Stendal l In der vergangenen Serie waren mit der HSG Osterburg, der SG Seehausen und dem HV Lok Stendal drei Männerteams aus dem Kreis Stendal in der Verbandsliga Nord vertreten. Die Stendaler und Seehäuser sind weiterhin Verbandsligisten. Osterburg aber darf in der neuen Serie im Handball-Oberhaus des Landes ran.

Der Aufsteiger hat es gleich mit einem Schwergewicht des Klassements zu tun, spielt am Sonnabend gegen Rot-Weiß Staßfurt. Dieses Team ist nach der letzten Saison als abgeschlagenes Schlusslicht aus der Mitteldeutschen Oberliga abgestiegen. Die Biesestädter, betreut von Florian Skorz und trainiert von Stefan Prax, freuen sich auf das erste Spiel. „In Staßfurt wird am Sonnabend die neue Sporthalle eingeweiht und ist sicherlich rappelvoll“, so Skorz.

Neuzugang aus den eigenen Reihen

Der Gastgeber hat vier neue Spieler, Osterburg einen. Es ist Arne Resener, der im HSG-Nachwuchs Handball gelernt hat. Er braucht noch ein wenig, um im Männerteam richtig Fuß zu fassen.

Bilder Tritt mit der SG in Gommern an: Daniel Cornehl.Foto: Kai Stephan



Neu beim HVL Stendal: Ludwig Gercke.Foto: Kai Stephan



Auch die beiden in der Verbandsliga verbliebenen ostaltmärkischen Mannschaften haben jeweils auswärts anzutreten.

Seehausen auswärts in Gommern

Die SG Seehausen ist am späten Sonnabendnachmittag bei Eintracht Gommern angesagt. In der Vorsaison gab es in Gommern einen 25:20-Sieg der Altmärker. Bei denen hat Routinier Matthias Weber ein Auszeit genommen. Arne Werneke beginnt ein Studium. Mit ihm ist vorerst nicht zu rechnen. Verletzt sind noch Sebastian Johannes und Moritz Leo.

Der HV Lok Stendal ist am Sonntag als Gast in der Landeshauptstadt angesagt, und zwar ab 17 Uhr bei TuS Neustadt. Da duellieren sich der Neunte und der Achte der Vorsaison. Die Gäste haben Linkshänder Ludwig Gercke neu in ihren Reihen. Verletzt beziehungsweise erkrankt sind Andree Hentschke und Chris Rosentreter.