In der 2. Handball-Nordliga der Frauen ist die Punktspielserie 2018/19 abgeschlossen worden.

Osterburg l Dabei gelang es dem 2. HSG-Team noch um einen Tabellenplatz auf Rang fünf vorzurücken. Grundlage war ein 21:19-Abschlusssieg gegen den Güsener HC. Die Tabelle wird noch entsprechend verändert, weil im Handball bei Punktgleichheit das Direktduell-Verhältnis den Ausschlag über die Platzierung gilt. Das Hinspiel hatten die Osterburhgerinnen in Güsen 18:19 verloren.

Im Rückkampf blieb es durchweg spannend. Zur Halbzeitpause hieß es 11:10 für den Gastgeber. Nach 45 Minuten aber lautete der Stand 13:15. In der Schlussphase hatten die Gastgeberinnen (ohne ihre jungen Mitspielerinnen) jedoch die Nase vorn.

Statistik

HSG Osterburg II: Krüll. Obenauf - Metzlaff 2, Su. Müller 2, Röhl 2. Schumacher, Wieprecht 2, Rösler 2, König 6, Kornack 5, Scholl.

HSG I gewinnt beim Saisonabschluss

In einem weiteren Abschlussmatch hat der Tabellendritte HSG Osterburg I bei der SG Neuferchau/Kurau mit 29:23 gewonnen. Zunächst verlief die Begegnung ausgeglichen, wie Zwischenergebnisse von 3:4, 6:5 und 7:8 unterstreichen. Danach aber traten die Ostaltmärkerinnen zum Sturmlauf an und setzten sich bis zum Halbzeitpfiff auf den Stand von 12:21)ab. In der zweiten Spielhälfte wurde der Vorsprung im Wesentlichen verwaltet.

Weil der Rangzweite Solpke/Mieste gegen Spitzenreiter Oebisfelde II verlor, sicherten die Westaltmärkerinnen den Vize-Platz ab.

Statistik

HSG Osterburg I: Buchmann, Harwart - Becker 2, Hedrich, T. Lukas 9, Lindecke, Kiebach 5, Cejhon, A. Lukas 6, Voigt, Carben 7,