Stendals bisherige B-Jugendmannschaft, links Trainer Andreas Mahdlich, rechts Co-Trainer Derk Magino, wird in der kommnden Saison in der Altersklasse der A-Jugend spielen.Foto: Wolfgang Seibicke

Vor dem Beginn der Sommerferien wissen die Handballer in der Regel, in welchen Staffeln sie künftig spielen.

Stendal l Nicht anders in diesem Jahr. Die Handball-Punktspielsaison 2019/20 gehen insgesamt 13 Nachwuchsteams aus dem Landkreis Stendal an. Die Serie beginnt, je nach Alterskategorie beziehungsweise Staffel-Stärke, Ende August bis Ende September.

Nachwuchsarbeit trägt Früchte

In der Nordliga beziehungsweise bezirksübergreifenden Ligen sind elf Mannschaften am Ball. Sie werden durchweg von den drei Handball-Hochburgen im Landkreis gestellt: HSG Osterburg, SG Seehausen, HV Lok Stendal. Diese leisten seit Jahrzehnten eine gute Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Seehausen ist mit drei Jugendteams in der Nord- beziehungsweise Bezirksliga vertreten, Stendal und Osterburg jeweils mit vier.

In einer Bezirksliga aktiv sind lediglich die Mannschaften aus Stendal und Osterburg, und zwar in der Altersklasse der männlichen A-Jugend. Die Staffel umfasst zehn Teams, jeweils fünf aus den Spielbezirken Nord und West. Für sie beginnt die neue Saison am Wochenende 14./15. September (siehe Übersicht).

Nordliga C gut besetzt

Gleich mit drei Mannschaften (Stendal, Osterburg, Seehausen) ist der Kreisfachverband Stendal Altmark in der Nordliga der männlichen C-Jugend vertreten. Hier beginnt die Punktspielserie am Wochenende 31. August/1. September. Auch in der männlichen C-Jugend sind Teams aus den drei ostaltmärkischen Vereinen vertreten, allerdings in zwei unterschiedlichen Staffeln.

Im weiblichen Bereich gibt es insgesamt lediglich drei Teams aus der östlichen Altmark. Die HSG Osterburg vertritt den Kreis bei der weiblichen C-Jugend, die SG Seehausen und – sehr erfreulich – der HV Lok Stendal in Staffel II der weiblichen D-Jugend.

Bekanntlich sind die ehemaligen B-Mädchenteams aus Seehausen und Osterburg nunmehr bei den Frauen aktiv.

Darüber treten zwei weibliche E-Jugendteams (HSG Osterburg, SG Seehausen) in der Kreis- beziehungsweise Altmarkliga der weiblichen E-Jugend an. Dazu gibt es allerdings noch keine differenzierte Planung.

Preussen hoffen auf Nachwuchs

Angesichts der Tatsache, dass in Schönhausen seit Mai dieses Jahres ein größere Sporthalle auch durch das Preussen-Männerteam genutzt werden kann, sind Erwartungen geweckt worden. Die bestehen darin, dass dort Kinder und Jugendliche für die Sportart Handball begeistert werden können. Gibt es bald ein Preussen-Nachwuchsteam?