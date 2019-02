In der Handball-Verbandsliga Nord hat der HV Lok Stendal sein Heimspiel gegen das Team des Post SV knapp mit 28:30 (14:15) verloren.

Stendal l Damit verharren die Altmärker weiterhin in der unmittelbaren Abstiegszone. Sie haben, wie schon im Auswärtsmatch bei der HSG Altmark West, gegen Post Magdeburg eine ordentliche Leistung abgeliefert, sind in der Partie am favorisierten Kontrahenten drangeblieben.

Viele Stammkräfte fehlen

Wieder einmal mussten die Stendaler auf eine Reihe von verletzten Stammkräften verzichten. Immerhin bissen die angeschlagenen Chris Rosentreter und Eric Leinung auf die Zähne und mischten in dieser Partie mit.

Aus der 2. Stendaler Mannschaft halfen Michael Mehlich, Markus Grimmer und Jörg Schulze im Verbandsligateam aus.

Die zunächst mit einem aggressiven weit vorgezogenen Spieler agierenden Gäste gingen mit 1:0 in Führung, doch Elias Tembe glich in der 2. Spielminute zum 1:1 aus.

Magdeburger führen

Danach führten ausschließlich die favorisierten Landeshauptstädter. In der zehnten Minute lautete der Stand 4:6.

Beim 6:9 nach einer Viertelstunde musste man um die Gastgeber fürchte. Doch deren Einstellung war vorbildlich. Auf dieser Basis arbeiteten sie sich an den Kontrahenten aus Magdeburg heran. Elisa Tembe warf nach 23 Minuten zum Ausgleich von 11:11 ein. Wenig später war es Chris Rosentreter, der erstmals den Gastgeber in Front brachte.

Zur Halbzeitzpause lagen jedoch die Landeshauptstädter wieder in Führung, und zwar mit 15:14.

HV Lok Stendal gleicht aus

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte operierten die Gäste in der Defensive erneut mit sehr aggressivem Spiel, wollten den Stendalern möglichst schnell den K.o. versetzen. So lautete in der 43. Minute der Spielstand 19:22. Die Stendaler aber antworteten erneut mit vorbildlichem Kampfgeist. Christ Rosentreter glich in der 51. Minuten zum 24:24-Unentschieden aus.

In den letzten zehn Minuten aber macht sich bemerkbar, dass der 2018 aus der Sachsen-Anhalt-Liga abgestiegene Gast aus Magdeburg über die größere Erfahrung und Cleverness verfügt.

Ihr nächstes Punktspiel absolvieren die Altmärker an einem Freitag, und zwar am 15. Februar ab 20 Uhr bei Eintracht Gommern. Das wird ebenfalls eine ganz harte Nuss für die Stendaler Mannschaft.

HV Lok Stendal: Kurze, Vogel - Gercke 6, Leinung, Grimmer, Stephan 1, Rosentreter 10, Sens, Tembe 10, Görnemann 1, Schulze.