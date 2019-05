Ein Altmarkderby steht für Seehausens Daniel Cornehl am Sonntag an. Archivfoto: K. Stephan

In der Sachsen-Anhalt-Liga und der Verbandsliga Nord stehen die jeweils vorletzten Saison-Spieltage an.

Stendal l In der höchsten Spielklasse des Bundeslandes bestreitet die Mannschaft der HSG Osterburg ihr letztes Saison-Heimspiel. Am Sonnabend, ab 17 Uhr, ist das Team des augenblicklichen Tabellenachten, SG Kühnau (25:23 Punkte), zu Gast bei den Biesestädtern. Im Hinspiel gab es für den augenblicklichen Vorletzten des Klassements (12:36) eine sehr herbe 25:39-Niederlage.

Die Osterburger wollen natürlich nicht geradezu sang- und klanglos aus der obersten Liga unseres Bundeslandes ausscheiden. Aber nüchtern betrachtet besteht für sie nur die Chance im Feld zu verbleiben, wenn sie sowohl gegen Kühnau, als auch am 12. Mai beim BSV Magdeburg gewinnen.

Konkurrenten können punkten

Die vor den Osterburger stehenden Mannschaften des USV Halle II 13:35 und des HSV Magdeburg (14:34) besitzen gute Chancen, jeweils eines ihrer beiden letzten Serienspiele für sich zu entscheiden.

Die Ehre ist es, die die HSG speziell daheim antreibt, sich mit einem Erfolgserlebnis vor seinem treuen Publikum aus der Sachsen-Anhalt-Liga zu verabschieden.

Erfolg liegt lange zurück

Im Jahr 2019 gab es bislang lediglich einen Erfolg, und zwar am 16. Februar einen 29:26-Auswärtssieg beim abgeschlagenenen Schlusslicht Lok Schönebeck.

Der letzte Osterburger Heimsieig wurde am 24. November 2018 registriert. Damals bezwangen die Biesestädter die Zweite von Dessau/Roßlau deutlichst mit 41:25.

Derby in der Verbandsliga

In der Verbandsliga Nord ist das Duell Vierter gegen Zweiter angesagt. Am Sonntag ab 15 Uhr empfängt die Mannschaft der SG Seehausen (4./31:13 Punkte) den augenblicklichen Zweiten, die HSG Altmark West (33:13).

Die Westaltmärker snd in der zweiten Halbserie zu großer Form aufgelaufen. Ab dem 5. Januar haben sie acht Siege gefeiert und lediglich zweimal verloren (Post SV Magdeburg, Glinder HV Eintracht) Mit Blick auf das Altmarkderby in der Wischelandhalle ist schon zu mutmaßen, dass es enorm eng zwischen den beiden Kontrahenten wird. Im Hinspiel gab es in Mieste ein 30:30-Unentschieden.

HV Lok ist spielfrei

Das Team des HV Lok Stendal ist an diesem Wochenende spielfrei und erst am 11. Mai daheim gegen Güsen gefordert. Dabei geht es aller Voraussicht nach gegen den Abstieg aus der Nord-Verbandsliga.