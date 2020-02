Die Handball-Verbandsligisten der SG Seehausen, der HSG Osterburg und des HV Lok Stendal haben Heimrecht.

Stendal l In der Männerhandball-Verbandsliga Nord steht der 19. Saison-Spieltag an. Das dort verankerte Trio aus dem Landkreis Stendal besitzt diesmal durchweg Heimrecht.

SG Seehausen spielt am Sonnabend

Die Seehäuser SG-Mannschaft spielt bereits am Sonnabend, die HSG Osterburg und der HV Lok Stendal sind erst am Sonntag gefragt.

Osterburgs Männer sind seit dem letzten Spieltag mit 28:6 Punkten wieder Tabellenführer. Sie waren in Irxleben am Ende knapp mit 32:31 erfolgreich und profitierten von einer Auswärtsniederlage des bisherigen Spitzentreiters Post Magdeburg in Gommern.

Wacker Westeregeln zu Gast

Am Sonntag, und zwar erst ab 17 Uhr, sind sie Gastgeber für das Team von Wacker Wester­egeln, das sich augenblicklich mit einem Punktverhältnis von 12:24 auf dem zehnten Platz des Klassements befindet.

Die Altmärker hatten das Hinspiel deutlich mit 27:20 gewonnen, doch sie müssen auf der Hut sein. Westeregeln gilt als ein sehr unbequemer Kontrahent. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass sie das Spiel verschleppen, wollen demnach unser Tempo unbedingt beibehalten“, so Osterburgs Co-Trainer Florian Skorz.

Sein Team muss weiterhin auf Keeper Mario Schrödter (Schulterverletzung) verzichten, doch zum Beispiel der zuletzt verhinderte Till Dobberkau ist gegen die Mannschaft aus Westeregeln wieder mit von der Partie.

Die Mannschaft des HV Lok Stendal beginnt ihr Heimspiel am Sonntag zwei Stunden früher als das Osterburger Team, also um 15 Uhr.

Spielort ist die Gagarin-Schule

Ganz wichtig: Ort der sportlichen Begegnung ist nicht die Sporthalle Schillerstraße, sondern wieder einmal die der Stendaler Gagarin-Schule. Zuletzt fingen sich die Kreisstädter (5./21:15) eine deutliche 23:30-Klatsche bei Schlusslicht Eiche Biederitz ein. Der Kontrahent ist der derzeitige 13. (8:28) des Klassements, SV Irxleben.

Dieses Team hat zuletzt der HSG Osterburg im Heimspiel am Ende noch sehr zu schaffen gemacht und nur hauchdünn verloren. Stendals Mannschaft wird sich nach der Auswärtspleite in Biederitz mächtig steigern müssen, um zwei erwartete Pluspunkte einzufahren.

Im Hinspiel gab es einen 29:23-Auswärtssieg der Altmärker in Irxleben.

SV Oebisfelde II kommt

Die SG Seehausen ist nach einer Serie von fünf erfolgreich gestalteten Partien inzwischen auf den sechsten Rang (20:12 Punkte) geklettert. Kontrahent am Sonnabend, bereits ab 16 Uhr, in der heimischen Wischelandhalle ist die Mannschaft des SV Oebisfelde II, die nach schwachem Saisonstart zuletzt gut gespielt hat, aber in der Vorwoche überraschend gegen den SV Langenweddingen 25:27 verloren hat. Dabei ist bei den Bördekreislern eine Siegesserie von vier Spielen ohne Niederlage gerissen. Inzwischen ist sie Neunter (14:22) des Klassements.

Das Hinspiel hatte Seehausen mit 29:25 gewonnen, und das mit nur einem Wechselspieler. Auch diesmal sieht die personelle Situation nicht rosig aus. Mit Christian Walenciak, Arne Werneke, Gunnar Menofs, Paul Liepelt und Noah Bertram fallen gleich fünf Spieler aus verschiedenen Gründen aus. Dafür stehen mit Benjamin Mittag, Lucas Philipp und Christian Söhnel nur drei Akteure wieder zur Verfügung, die in der Vorwoche gegen Wester­egeln fehlten.

„Ich habe schon eine Idee, wie wir es angehen wollen, aber die behalte ich erstmal noch für mich“, lässt sich SG-Coach Frank Leo noch nicht in die Karten schauen, wie er seine Mannschaft gegen die junge, dynamische und schnelle Oebisfelder Reserve einstellen wird. Eins ist jedoch sicher: „Wir werden wieder alles raushauen und wollen das Spiel zu Hause gewinnen“, zeigt sich Leo kämpferisch.