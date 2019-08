Der 1. Jiu-Jitsu Verein Sachsen-Anhalt Stendal 1993 e.V., Außenstelle Dobberkau, beginnt nach den Sommerferien mit dem Training.

Stendal l Der 1. Jiu-Jitsu Verein Sachsen-Anhalt Stendal 1993 e.V., Außenstelle Dobberkau, beginnt nach den Sommerferien, ab Dienstag (20. August), wieder mit dem Training.

Immer dienstags von 17 bis 19 Uhr haben Kinder ab sechs Jahren, die Möglichkeit diese Sportart zu erlernen. Jiu-Jitsu beinhaltet die Kampfsportarten Judo, Karate und Aikido und ist von daher sehr vielseitig. Jiu-Jitsu dient der Selbstverteidigung. Besonderer Wert wird auf Disziplin, Achtung und Respekt untereinander gelegt.

Die Außenstelle Dobberkau gibt es seit zwei Jahren. Die Gruppe sucht Kinder aus der Umgebung von Bismark, die Interesse an dieser Sportart haben. Hierzu wird ein kostenloses Probetraining von vier bis sechs Wochen angeboten. Danach können die Eltern und die Kinder entscheiden, ob ein Aufnahmeantrag gestellt wird. Der monatliche Beitrag für das Kind beträgt, je nach Alter, 7,50 Euro.

Wettkämpfe und Lehrgänge im Angebot

Neben dem eigentlichen Training bietet der 1. Jiu-Jitsu Verein Sachsen-Anhalt den Kindern und Jugendlichen auch die Teilnahme an Wettkämpfen und Lehrgängen (national und international) an.

Weiterhin gibt es Kinderveranstaltungen zum Kindertag und eine Kinderweihnachtsfeier, wo natürlich auch die Eltern gern gesehen sind.

Trainingsangebote mit Vielfalt

Das Dojo (Trainingsstätte) der Außenstelle Dobberkau befindet sich im ehemaligen Hort in Dobberkau. Leiterin und gleichzeitig Trainerin ist Kornelia Brasche (3. Dan Jiu-Jitsu). Zum ersten Training benötigen die Kinder lediglich einen Jogginganzug und Badelatschen. Dieser Sport ist für alle Kinder geeignet. „Wir würden uns freuen, wenn die bestehende Kindergruppe neue Kinder begrüßen kann. Kommt vorbei und lernt uns kennen. Trainiert mit uns. Wir warten auf Euch“, so Kornelia Brasche.

Auch in den anderen Trainingsgruppen des 1. Jiu-Jitsu Vereines Sachsen-Anhalt Stendal 1993 e.V. beginnt am Donnerstag, den 15. August, das Training nach der Sommerpause. Trainingsort ist das Dojo in der Lemgoer Str. 38 in Stendal.

Übersicht:

Montags und mittwochs von 17 bis 19 Uhr Kinder Anfänger ab 4 Jahre

Dienstags und donnerstags 17 bis 19 Uhr Kinder Fortgeschrittene

Montags und donnerstags von 19 bis 21 Uhr Erwachsene

Dienstags von 19 Uhr bis 20:30 Uhr Senioren Männer

Freitags von 18:30 bis 20:30 Uhr Frauengruppe