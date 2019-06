Der Hansestadt Stendal steht ein größeres Ereignis ins Haus. Der 1. Jiu Jitsu-Verein Stendal richtet eine Weltmeisterschaft aus.

Stendal l Diese wird in der Sporthalle des Berufsschulzentrums an der Schillerstraße am 22. Juni ausgetragen.

Internationale Starter erwartet

„Die Motivation, eine WM durchzuführen ist, weil wir Wettkampf machen wollen“, betonte Vereinschef Karsten Ullrich bei einem Pressegespräch. Ullrich und seine Mitstreiterinnen Kornelia Brasche und Steffi Gericke, sowie weitere Mitglieder stecken schon seit über zwei Jahren in den Vorbereitungen. Am 22. Juni werden nun Kampfsportler aus 10 Nationen in der Altmarkmetropole an den Start gehen. So werden Athleten aus Polen, Georgien, Russland zu den Titelkämpfen anreisen. Es gibt aber auch Sportler aus Guinea-Bissau, Ägypten oder Algerien zu bestaunen. „Es ist eine offene WM. Jeder Kampfsportler, ob Karate oder Judo, darf antreten“ so Karsten Ullrich. Doch natürlich müssen die Athleten vordere Platzierungen nachweisen, um an der WM teilzunehmen.

„Das ist alles nicht so einfach, eine WM vorzubereiten. Dazu muss bei einigen ein Visum beantragt werden und Kontakte mit Botschaften aufgenommen werden. Es gab auch Absagen“, berichtete Pressewartin Kornelia Brasche, die Vereine in der ganze Welt kontaktiert hat. Ein so großes Ereignis kann natürlich nicht ohne Sponsoren durchgeführt werden. Hier ist die Kreissparkasse Stendal ein großer Unterstützer. Auch die Stadt Stendal bringt sich in das Ereignis mit ein. So findet ein Tag vor der WM ein Empfang statt. Die Schirmherrschaft hat der Landrat übernommen. Am 22. Juni ist ab 9.30 Uhr Einlass. Um 10 Uhr beginnt die Eröffnung, wo Kinder die Fahnen der teilnehmenden Nationen reintragen. Schließlich beginnen um 10.30 Uhr die Wettkämpfe in den verschiedenen Klassen

Rund 100 Sportler werden am Start sein. Die Halle wird super ausgestattet sein. Für Kinder gibt es eine Spielecke. Die Eintrittspreise sind mit ein oder zwei Euro human. Und für Essen, Trinken und die nötige Sicherheit ist auch gesorgt.