In Tangermünde fanden die Judo-Landeseinzelmeisterschaften und die offenen Veteranen-Meisterschaften statt.

Tangermünde l Sensei Harald Kühn, Träger des 3. Dan, hat sich bei den Judo-Landeseinzelmeisterschaften der Männer und bei den 12. offenen Veteranen-Meisterschaften für Männer und Frauen (Ü30) jeweils den ersten Platz erkämpft.

Der Kampfsportler des SV Preußen Klietz trat in der Gewichtsklasse bis 60 kg an. Harald Kühn war der einzige Kämpfer aus der Altmark, der am Sonnabend in Tangermünde an diesen Meisterschaften teilnahm.

Liebsch sieht Nachholbedarf

„Da gibt es noch viel Nachholbedarf“, sagte Klaus Liebsch, Vorsitzender des Judo-Kreisfachverbandes.

Bilder Klaus Liebsch, Vorsitzender Preußen Klietz, Harald Kühn und Kampfrichterin Steffi Luksch (Havelberger WSV). Foto: Liebsch



Tim Kothe (TSV Tangermünde, roter Gürtel) wurde in seiner Altersklasse Dritter. Foto: Kai Stephan



Engagiert am Mattenrand dabei: Tangermündes Trainer Friedemann Bünger. Foto: Frank Kowar



Vor den Landesmeisterschaften der Frauen, Männer, Seniorinnen und Senioren gingen aber in der Sporthalle Tangermünde erst einmal die jüngeren Kampfsportler auf die Matten.

Die Landesmeisterschaften der U 11 (weiblich/männlich) standen auf dem Programm. „Da kommen viele Trainer mit, die dann bei der Landesmeisterschaft der Frauen, Männer oder Senioren kämpfen. Damit sie nicht zweimal nach Tangermünde reisen müssen, führen wir die Wettkämpfe nicht mehr an zwei Tagen durch, sondern wir haben diese Landesmeisterschaften zusammen gelegt“, sagte Werner Gehlhar, Abteilungsleiter Judo beim TSV Tangermünde.

Natürlich spielt auch die überschaubare Teilnehmeranzahl bei den „Großen“ eine wichtige Rolle bei dieser Entscheidung.

Ehrungen für drei Tangermünder

Vor den Wettkämpfen erhielt Gehlhar vom Judo-Landesverband den vierten Dan verliehen.

Ingo Riedel und Jens Hoffmann (beide ebenfalls TSV Tangermünde) bekamen jeweils den dritten Dan.

Danach suchten etwa 110 junge Kampfsportler der Altersklasse U 11 in den verschiedenen Gewichtsklassen ihre Landesmeister. Aus der Altmark waren dabei nur der gastgebende TSV Tangermünde und der PSV Gardelegen am Start.

Die altmärkischen Kämpfer hatten es schwer, um gegen ihre Gegner aus den Leistungszentren zu bestehen. Dennoch gab es natürlich spannende Kämpfe, so manche Träne und auch gute Resultate.

Am 26. und 27. Oktober 2019 findet in Tangermünde ein bundesoffene Sportlehrer/innen- und Trainer/innen-Fortbildung (Judo – spielend lernen und lehren) statt.

Im Hinblick auf das Bewegungsfeld Kämpfen werden Praxis- und Theorieeinheiten verzahnt, um die Teilnehmer mit dem aktuellen Know-How in Sachen Judo im Sportunterricht und Breitensport vertraut zu machen.