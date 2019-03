Charlotte Ruppelt (TSV Tangermünde, weißer Gürtel) wurde Dritte in ihrer Alters- und Gewichtsklasse. Foto: Kai Stephan

Die Mannschaft des USC Magdeburg hat mit 133 Punkten das 18. Grete-Minde-Turnier im Judo in Tangermünde gewonnen.

Tangermünde l Hinter der zweitplatzierten Mannschaft des FSV Magdeburg (110 Punkte) belegte der gastgebende TSV Tangermünde mit 107 Zählern Rang drei.

Grete Minde ist am 22. März 1617 zu Unrecht auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden.

„Wir haben also 402 Jahre nach der Verbrennung von Grete Minde auf dem Scheiterhaufen wieder dieses Judo-Gedenkturnier organisiert. Die Idee dafür hatte der Tangermünder Jürgen Scheidt, der auch gleichzeitig dieses Turnier sponsert“, sagte Werner Gehlhar, der Abteilungsleiter Judo beim TSV Tangermünde.

Bilder Linus Hartmann (Tangermünde) wurde Erster in der Gewichtsklasse bis 46 kg (Altersklasse U 15). Foto: Kai Stephan



18 Vereine in der Elbestadt am Start

In diesem Jahr hatten sich etwa 200 Sportler aus mehreren Bundesländern für die Kampfsport-Veranstaltung angemeldet. Insgesamt waren 18 Vereine in der Elbestadt am Start.

Das Turnier in Tangermünde diente gleichzeitig zur Schulung bei einer Kampfrichterausbildung. Am Sonnabend gab es für 25 Kampfrichter Theorie und am Sonntag folgte dann wettkampfnah die Praxis-Einheit.

Probleme mit der Technik

Etwas Pech hatten die Gastgeber mit der Technik (Ingo Riedel von der Judo-Abteilung des TSV: „Es war irgendwie wie verhext“), die beim Turnier ausfiel.

Die Gastgeber hatten somit alle Hände voll zu tun, um das Turnier über die Bühne zu bekommen. Dennoch haben sie es mit einem sehr gut eingespielten Organisationsteam geschafft, den Zeitplan einzuhalten.

Am Ende gab es pünktlich für die Besten ihre Medaillen. Nachfolgend die Mannschaftswertung bei dem Turnier:

Statistik

Mannschaftswertung Punkte

1. USC Magdeburg 133

2. FSV-Magdeburg 110

3. TSV Tangermünde 107

4. PSV Gardelegen 106

5. Rathenower JC 93

6. Haldensleber Judoclub e.V. 88

7. BSV Wanzleben 81

8. SV04 Rohrberg 58

9. Blau-Weiß Gerwisch 57

10. Havelberger Wassersportverein 36

11. TSV Chemie Premnitz e.V. 33

12. SV Concordia Rogätz 33

13. PSV 90 Mansfelder Land 31

14. JC Halle 25

15. PSV Anhalt-Zerbst 21

16. Judoclub Stendal 10

17. TV-Jahn Wolfsburg 10

18. VfB Germania Halberstadt 10