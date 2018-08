Christian Krakow spielt auch in der kommenden Saison mit dem Stendaler KC in der 2. Bundesliga, Staffel Süd-Ost. Archivfoto: Thomas Wartmann

Die Bohlekegler des Stendaler KC treten auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga, Staffel Süd-Ost an.

Stendal l Insgesamt sind in der 2. Bundesliga Süd-Ost erneut zwölf Mannschaften integriert. Drei Aufsteiger (Union Oberschöneweide III, 1. KSV Vetschau und KC Rot-Weiß Seyda) und neun etablierte Teams (NKC 72 Berlin, SV 90 Fehrbellin II, BBC 91 Neuruppin, SG Spandau, VKC/FE 27 Spandau, SV Binde, Stendaler KC, Sparta/KSG Berlin und Union Oberschöneweide II), die bereits im Vorsaison in dieser Staffel gespielt haben, suchen in der kommenden Spielserie den Meister. „Seyda kennen wir natürlich sehr gut. Das Team hat ja in der Vorsaison die Verbandsliga beherrscht, aber die anderen beiden Aufsteiger sind uns unbekannt“, sagte Marcel Borsch der Kapitän des Stendaler KC. Kader unverändert Die Ostaltmärker können auch in der neuen Spielserie auf den bewährten Kader zurückgreifen. Beim Stammsechser mit Marcel Borsch, Klaus Borsch, Steffen Hill, Christian Krakow, Tom Matysiak und Karsten Soisson hat sich nichts verändert. Nur Thomas Zimmermann, der erste Ersatzspieler, hat nun gänzlich aufgehört, bestreitet keine Punktspiele mehr. Für ihn wird Uwe Teichert den Platz als erster Ersatzmann einnehmen. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt“, nannte Borsch die Hoffnung für die neue Serie. Ist das nicht tiefgestalpelt, denn Stendal belegte 2017/18 einen sicheren Mittelfeldplatz? „Sollten immer alle Stammspieler dasein und keiner längerfristig ausfallen, dann ist das vielleicht wieder möglich, ansonsten sieht es dünn aus“, erklärte Borsch. Fest steht auch schon der Spielplan. Los geht es für die Stendaler am 15. September mit einer Heimpartie gegen Union Oberschöneweide II. Einen Tag später ist Sparta/KSG Berlin in der Rolandstadt zu Gast. Ansetzungen 1. Spieltag, 15.09.2018 Union Oberschöneweide III - SG Spandau NKC 72 Berlin - VKC / FE 27 Spandau SV 90 Fehrbellin II - KSV Vetschau BBC 91 Neuruppin - KC Rot-Weiß Seyda SV Binde - Sparta / KSG Berlin Stendaler KC - Union Oberschöneweide II 2. Spieltag, 16.09.2018 Union Oberschöneweide III - VKC / FE 27 Spandau NKC 72 Berlin - SG Spandau SV 90 Fehrbellin II - KC Rot-Weiß Seyda BBC 91 Neuruppin- 1. KSV Vetschau SV Binde Union- Oberschöneweide II Stendaler KC - Sparta / KSG Berlin

Schlagwörter zum Thema: Kegeln | Stendaler KC