Holger Mussin vom TSV Tangermünde hat sich am Sonntag den Titel eines Einzel-Kreismeisters im Bohlekegeln bei den Herren gesichert.

Tangermünde l Dass sich Mussin den Titel holt, das war auf der Heimbahn des TSV-Sportlers nicht die große Überraschung.

Kopf an Kopf-Duell um den Titel

Für die sorgte Tobias Brehmer vom SV Hohengöhren. Im letzten Durchgang um den Titel bot er Mussin hartnäckigen Widerstand. Beide leisteten sich lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende hatten Mussin und Brehmer jeweils 919 Holz auf der Anzeigetafel zu stehen.

Ein Stechen musste über den Titel entscheiden. In der ersten Runde führte der Tangermünder mit drei Holz (38:35). In Runde zwei kam der Akteur aus Hohengöhren mächtig auf. Er gewann die Runde aber „nur“ mit zwei Holz (40:38), so dass sich Holger Mussin knapp mit einem Holz Vorsprung die Krone bei diesen Titelkämpfen sicherte.

Brehmer ist überrascht

„Damit hätte ich nicht gerechnet, ich bin überrascht“, freute sich Brehmer dennoch über den Vizetitel. Platz drei ging an Bundesliga-Kegler Marcel Borsch vom Stendaler KC mit 911 Holz. Nur ein Holz weniger schob Frank Tutte vom SV Rot-Weiß Arneburg, der dadurch Rang vier belegte.

Es folgten Steffen Hill (907 Holz) und Tom Matysiak (903 Holz, beide Stendaler KC) auf den Rängen fünf beziehungsweise sechs.

Landesmeisterschaften in Berlin

Die diesjährigen Landesmeisterschaften finden am 12. Mai auf der Bahn in Berlin statt. Qualifiziert dafür haben sich die beiden Erstplatzierten.

Zuvor werden noch am 14. April die Landesmeisterschaften für Kreisteams in Quedlinburg ausgetragen.