Die Erstplatzierten der U 14 und U 10 beim Turnier in Kläden. Foto: Uwe Meyer

Der Klädener SV hat die dritte Auflage seines Jugendturnieres durchgeführt.

Kläden l Dabei waren über 70 Kinder und Jugendliche aus sechs Bundesländern am Start. Bevor die Sportler am Sonnabend auf die Bahnen gingen, gab es eine große Ehrung. Annedore Oneßeit wurde von Klaus-Erich Ruppelt mit der Ehrennadel des Verbandes Kegeln & Bowling in Gold ausgezeichnet.

Danach begrüßte Jugendwart Andreas Mai die Kegler und ihre Betreuer zur deutschlandweit größten Veranstaltung im Jugendbereich. Mit einem Augenzwinkern meinte Mai: „In diesem Jahr ist es uns auch gelungen, den Rasen grün zu halten.“ Damit meinte Mai die Anlage vor der Kegelbahn, wo etliche Zelte zum Übernachten aufgebaut wurden.

Teilnehmer aus unterschiedlichen Verbänden

Neben den Klädener Akteuren waren weitere Starter aus ostaltmärkischen Vereinen, sowie Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die nahmen vier Stunden Anreise auf sich, auf der modernsten Anlage des Bundeslandes aktiv.

Zum sportlichen Teil: Am frühen Morgen waren zunächst drei junge Akteure in der U 10 vom Gastgeber aktiv. Joy Nowak schaffte bei 60 Wurf 324 Holz, siegte so vor Finn Thieß und Lennard Zorn.

Ein echter Krimi spielte sich bei der U 14 männlich ab. Jakob Rambusch (Klädener SV) hatte sehr gute 804 Holz im ersten Durchgang vorgelegt. Die Konkurrenz schien sich zunächst die Zähne daran auszubeißen. Doch im letzten Durchgang schoben sich Teamkollege Mattis Beese und Finn Flechner aus Süplingen an den Wert heran. Beese kam schließlich auf 802 Holz und holte Bronze. Finn Flechner erreichte ebenfalls 804 Holz, bezwang anschließend im Stechen Jakob Rambusch und durfte sich über Platz eins freuen.

Spannung bei der U14 weiblich

In der U 14 weiblich entschied ebenfalls nur ein Holz über Gold und Silber. Platz eins ging schließlich an Klädens Angelina Thieß mit 803 Holz. Knapp geschlagen geben musste sich Aimee Chroust (SV 90 Havelberg). Mit etwas Abstand belegte Chantal Schulze (Arendsee) Rang drei. Ritter/Bartel siegten im Doppelwettbewerb.