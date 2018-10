Steffen Hill ist an beiden Tagen für den Stendaler KC einsatzbereit. Foto: Frank Kowar

In der 2. Bohlekegeln-Bundesliga stehen am Wochenende der siebente und achte Spieltag auf dem Programm.

Stendal l Für den Stendaler KC sind das die Heimspiele drei und vier.

Mitfavorit zu Gast beim SKC

Am Sonnabend ist der BBC Neuruppin in der Stendaler Haferbreite zu Gast. Die Neuruppiner sind derzeit Vierter der Tabelle und ein Mitfavorit auf den Staffelsieg. Damit ist klar, das wird für die Stendaler ein ganz schwere Gegner, zumal die Personalsorgen beim SKC nicht weniger werden.

Marcel Borsch ist immer noch mit Rückenproblemen verletzt. „Ich arbeite darauf hin, Ende November gegen Spandau wieder einsteigen zu können“, sagte der SKC-Kapitän. Zudem klagt Christian Krakow auch noch über Rückenschmerzen, er fällt am Wochenende auch aus. Somit stehen vom Stendaler Stammsechser nur vier Spieler zu Verfügung (Klaus Borsch, Karsten Soisson, Tom Matysiak und Steffen Hill).

Kader mit personellen Problemen

„Ich muss für das Wochenende jeweils zwei Spieler organisieren“, erklärt Marcel Borsch. René Moses, die erste Option, fällt dafür auch aus (krank). Ob nun Thomas Zimmermann, Peter Wesch oder Manfred Kruk aus der Reservemannschaft mitspielen, ist somit noch offen. „Gegen Neuruppin hätten wir es auch in Bestbesetzung ganz schwer gehabt“, sagt Marcel Borsch.

Am Sonntag sieht die Sache schon wesentlich anders aus. Zu Gast ist der SV Fehrbellin II. Diese Mannschaft hat in der Vorsaison gerade so die Klasse gehalten.

Stendaler KC in der Pflicht am Sonntag

Auch jetzt ist das Team nicht gut aus den Startlöchern gekommen. Fehrbellin II hat zwar sechs Punkte auf dem Konto, aber schon vier Heimspiele bestritten. Zuletzt haben sie in eigener Halle zweimal den Zusatzpunkt abgegeben.

„Gegen Fehrbellin müssen wir gewinnen, da sollten alle drei Punkte drin sein. Das ist für uns ein machbarer Gegner, aber nicht zu unterschätzen.“

Auf jeden Fall steht den Stendalern derzeit das Wasser bis zum Hals. Mit nur sechs Punkten sind sie im Klassement Vorletzter. Positiv ist, sie haben erst zwei Heimspiele bestritten und sind schon viermal auswärts angetreten.

Sollten sie am Wochenende beide Partien 3:0 gewinnen, dann hätten sie einen Punktestand von 12:12. Alles wäre wieder in Ordnung. Doch bei der personellen Situation ist das ein ganz schwieriges Unterfangen.