Die Volksstimme spricht mit Sportlern über einprägsame Wettkämpfe als Spieler und als Zuschauer.

Stendal l l Geschichten über diese Ereignisse können ganze Abende füllen. Denn jeder weiß etwas über sein schönstes oder traurigstes Spiel zu erzählen. Manchmal spielt dabei auch gar nicht einmal das Ergebnis eine Rolle. Die Volksstimme hat mit Sportlern aus dem Landkreis Stendal über ihr schönstes beziehungsweise emotionalstes Spiel, dass sie als Aktiver absolviert haben, gesprochen und wollte außerdem etwas zu ihrem Sport-Highlight in der Rolle des Zuschauers wissen.

Schönstes Erlebnis als Zuschauer

„Im vergangenen Jahr die Zwergen-Olympiade, als meine Tochter das erste Mal mitgemacht hat und vier Medaillen gewonnen hat.“

Schönstes Erlebnis als Sportler

„Da muss ich etwas weiter ausholen. Emotional war für mich 2003 die Europameisterschaft in Frankreich, als ich den ersten internationalen Titel gewann. Ebenso 2007 in Dänemark die Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften. Da war die Beteiligung extrem groß, da war an eine Medaille überhaupt nicht zu denken, dann ist es Bronze geworden. Aber mittlerweile hat für mich emotional eine wesentlich höhere Bedeutung als diese Titel unsere Veranstaltung ‚Stark fürs Leben‘. Weil sie 2012 aus persönlichen Erfahrungen und einer Ideen entstanden ist und mittlerweile so viele Sportler anzieht. Damit konnte nie gerechnet werden. Das hat auch den Kraftsport in unserer Region in ein anderes Bild gerückt. Viele haben gesehen, wir bewegen nicht nur stumpfe Gewichte, sondern wir sind alles normale Menschen, die ein Herz haben und sich für andere einsetzen. Die Veranstaltung in dieser Art ist mittlerweile die größte Benefiz-Kraftsportveranstaltung in Deutschand.“