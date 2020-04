Das Event "Stark fürs Leben" ist für den 26. September 2020 im Schwarzen Adler geplant.

Stendal l Die Organisatoren des Events „Stark fürs Leben“, das am 26. September 2020 im großen Festsaal des Hotel Schwarzer Adler in Stendal stattfinden soll, bekommen immer wieder Anfragen, ob nicht auch die ganz jungen Kraftsportler dabei sein und sich für den guten Zweck in der Rolandstadt stark machen können.

Kinder-Pokal wird aufgenommen

Somit haben sich die Organisatoren überlegt, in diesem Jahr einen „Stark fürs Leben Kinder-Pokal“ im Rahmenprogramm der Veranstaltung mit aufzunehmen.

Das wird wahrscheinlich ein kleiner Wettbewerb mit zwei, drei Disziplinen sein, wo jeder seine Muckis unter Beweis stellen und nebenbei auch Gutes tun kann. Genauere Informationen werden die Organisatoren vor der Veranstaltung bekannt geben.

„Natürlich erhält jeder, der mitmacht eine Stark fürs Leben-Medaille. Als besondere Erinnerung kann ein Foto mit den Ehrenbotschafter Ronnie Eberhart und dem Schirmherr (Olympiasieger Kevin Kuske) gemacht werden. Kevin wird seine sechs olympischen Medaillen mit im Gepäck haben“, ist unter anderem auf der Facebook-Seite der Organisatoren zu lesen.