Auf der Freilichtbühne in Arendsee sind die Ostdeutschen Meisterschaften im Bankdrücken der GRAWA ausgetragen worden.

Grieben l Diese Meisterschaften fanden in der Klasse RAW (ohne Drückerhemd) statt. Vom SV Grieben 47 nahmen in der AK1 bis 95 kg Körpergewicht Ramon Hayn und in der AK2 bis 95 kg Körpergewicht Norbert Dittrich teil.

Dittrich stieg als erster in den Wettkampf ein. Er brachte seine drei Versuche (110, 120, 125 kg) gültig in die Wertung und erkämpfte sich den dritten Platz in seiner Gewichtsklasse. Danach ging Hayn ans Eisen. Auch er brachte seine drei Versuche (150, 165, 170 kg) gültig in die Wertung.

Mit diesen gedrückten 170 kg stellte er eine neue persönliche Bestleistung auf und sicherte sich damit den Rang drei in seiner Gewichtsklasse.