Der Arneburger LV nahm mit fünf Teilnehmern an den Nachwuchs-Bezirksmeisterschaften in Magdeburg teil.

Magdeburg/Arneburg l Der Höhepunkt einiger Athleten vom Arneburger LV waren die Hallen-Bezirksmeisterschaften kürzlich in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Magdeburg.

Fünf Sportler dieses Leichtathletikvereins waren beim Championat erfolgreich am Start.

Pieper holt Silber

Der zwölfjährige Fynn Pieper wurde, mit neuer Bestleistung und gleicher Höhe von 1,35 Metern wie der Sieger, Zweiter im Feld. Für Fynn gab es den ersten Wettkampf im Kugelstoßen, wo er mit 6,76 Metern Dritter wurde. Mit der U 14 Staffel der LG Altmark über 4x100 Meter in 58,50 Sekunden belegte er ebenfalls Platz drei.

Nach dem Sieg bei den Landesmeisterschaften im Fünfkampf konnte Anna Hinkelmann (w 13) locker in den Wettkampftag gehen. Sie gewann den Weitsprung mit sehr guten 4,96 Metern. Den Sieg über 60 Meter konnte ihr keiner nehmen. Anna freute sich über die gelaufene Zeit von 8,18 Sekunden.

Nach dem Endlauf über 60 Meter fand gleich der Hochsprung statt. Dort zeigte sich Anna sehr sicher und stellte mit 1,50 Meter eine tolle neue Besthöhe auf. Zum Abschluss lief sie die LG Altmark Staffel über 4x100 Meter an, die in 54,87 Sekunden Vizemeister wurde.

Staffel der LG Altmark avanciert zum Meister

In der Altersklasse w 15 ging Pauline Köhne an den Start. Sie steigerte sich im Hochsprung gegenüber zu den Landesmeisterschaften um sieben Zentimeter und wurde mit übersprungenen 1,50 Metern Dritte. Beim Kugelstoßen fehlte ihr ein Zentimeter an Platz drei. Den Weitsprung beendete sie auch als Vierte.

Die LG Staffel der Jugendaltersklasse U 18 wurden über 4 x 200 Meter mit Pauline Köhne, Clara Hausdorf (Stendaler LV), Lea Bartels (Arneburger LV) und Hannah Sommer (Arneburger LV) Bezirksmeister.

Jetzt bereiten sich die kleineren Leichtathleten des Arneburger Vereins auf ihren Teil der Hallen-Bezirksmeisterschaften vor.