Der Nachwuchs des Stendaler LV hat bei den Bezirksmeisterschaften in Magdeburg teilgenommen.

Stendal l Die jungen Athletinnen und Athleten des Stendaler LV sind bei den Hallen-Bezirksmeisterschaften der AK 12 bis U 20 in Magdeburg sehr erfolgreich gewesen.

Hausdorf holt Silber

In der Altersklasse 12 lief Greta Hausdorf (w 12) mit einer persönlichen Bestzeit von 8,75 Sekunden auf den zweiten Platz und erreichte im Weitsprung mit 4,15 Meter den Endkampf. Liv Müller (w 13) sicherte sich im Hochsprung mit 1,45 Meter Platz zwei und freute sich über vier persönliche Bestleistungen.

Ebenfalls auf das Siegerpodest schaffte es Emely Hanke (w 13) im Kugelstoßen (8,09 Meter/zweiter Platz). Auch die beiden 800-Meter-Läufer Justeen Becker (w 13) und Lukas Rosenbaum (m 12) überzeugten mit ihren persönlichen Bestzeiten, was ebenfalls Jolina Schulz (w 12) und Andre Wellerdt (m 12) mit ihren Leistungen in ihren Disziplinen taten.

Staffel auf Platz eins

Bennet Oehm (m 14) ging über 60 Meter an den Start (dritter Platz). Knapp am Siegerpodest vorbei stieß Anne Gebert (w 14) die Kugel und belegte mit 8,26 Meter den vierten Platz. Clara Hausdorf (w 15) startete in vier Disziplinen und kam auch mit vier Medaillen nach Hause. Die Silbermedaille gab es über 60 Meter und im Weitsprung, im 60-Meter-Hürdenlauf lief sie auf Platz drei und mit der Staffel der LG Altmark in der wJu 18 auf den ersten Rang.

In den Staffelläufen war die LG Altmark erfolgreich. Sie lief mit Moritz Biesenthal (mJu 14) auf den dritten, mit Greta Hausdorf (wJu 14) auf den zweiten, mit Liv Müller, Sina Baumann und Line Borstel (wJu 14) auf den vierten Platz sowie mit Helene Wellerdt, Kira Konieczny und Anne Gebert (wJu 16) auf Rang sechs.