In Billberge findet am Wochenende ein weiteres Reit- und Springturnier, hier Kerstin Schulze (Uthmöden) auf Leander, statt. Foto: Frank Kowar

Der RSV „Ferdinand von Schill“ Billberge lädt zum Dressur- und Springturnier am 29. und 30. Juni 2019 nach Billberge ein.

Billberge l Nach den Pferdesport-Veranstaltungen in Badingen, in Buch und zuletzt in Schönhausen ist jetzt Billberge mit dem vierten Turnier 2019 im Landkreis Stendal an der Reihe.

Wie in den Jahren zuvor trägt der Verein in diesem Rahmen auch die Kreismeisterschaft Dressur und Springen für den Landkreis Stendal aus. Auf dem Programm stehen von 8 bis 16 Uhr Prüfungen in Dressur, Stilspringen und Punktespringen der Klassen A, L und M.

Qualifikation zum Juniorcup der Altmark

Im Dressur-Wettbewerb treten Reiter zudem um die Qualifikation zum Juniorcup der Altmark an. Für den Reiternachwuchs gibt es ein Führzügelwettbewerb am Sonntagnachmittag. Highlights an beiden Turniertagen sind jeweils die Punkte-Springprüfung Klasse M am Sonnabend (ab 15 Uhr) sowie die Springprüfung Klasse M mit Stechen am Sonntag gegen 16 Uhr.

Außerdem wird es eine Voltigier-Aufführung im Showprogramm geben und eine Hüpfburg für die kleinen Besucher aufgebaut. Für das leibliche Wohl der Gäste und Teilnehmer des Turniers ist mit leckerem Essen und Trinken natürlich wie immer gesorgt. Parkplätze sind zahlreich vorhanden.

Vorfreude ist groß

„Wir freuen uns auf alle Teilnehmer und Besucher“, so Torsten Roloff (Vereinsvorsitzender des RSV). Er betonte weiter: „Wir bedanken uns schon jetzt bei allen ehrenamtlichen Helfern und den Sponsoren. Alle sind herzlich willkommen bei entspannter Atmosphäre einen sportlichen Tag mit der ganzen Familie zu verbringen.“

Der RSV Friedrich von Schill Billberge wurde 1966 gegründet und hat sich die Pflege und Förderung des Pferdesports zur Aufgabe gemacht. Knapp 100 Mitglieder aller Altersgruppen, davon 57 Kinder und Jugendliche, werden in ehrenamtlicher Vereinstätigkeit im Reiten und Voltigieren ausgebildet.