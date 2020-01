Zwei Medaillen ergatterten die Stendaler Ringer bei den Offenen Meisterschaften von Thüringen in Greiz. Foto: Christoph Krumrey

Zwei Ringer des RSV Stendal 07 haben erfolgreich an den Thüringer Meisterschaften in Greiz teilgenommen.

Stendal l Die Ringer des RSV Stendal 07 haben zwei Medaillen bei den Thüringer Meisterschaften in Greiz geholt. Zudem gab es für die Stendaler beim Lehrgang der Kampfrichter und Listenführer in Osterburg eine Auszeichnung.

Fast 200 Ringer zeigen ihr Können

Die offenen Thüringer Meisterschaften wurden im griechisch-römischen Stil in Greiz ausgetragen. Fast 200 Sportler aus Bayern, Hessen, ganz Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zeigten ihr Können. Auch zwei Sportler in der Altersklasse der Männer vom RSV Stendal 07 trugen sich in die Turnierlisten ein.

Sayed Sajad Hussaini stellte sich in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm der Konkurrenz. Er nahm am Ende des Tages ungefährdet ganz oben auf dem Podest Platz.

Dritter Rang für den Altmärker

Mathias Reuß rang im Limit bis 82 Kilogramm. Nach einem Sieg und einer Niederlage stand er in der ungeliebten Stilart im Finale um den drittem Platz. Hier traf er auf Michael Klages (SV Altenburg). Diesen konnte der Altmärker mit technischer Überlegenheit 8:0 besiegen und wurde Dritter.

Die Stendaler Trainer Stev Berghoff und Mario Klitsch waren sehr zufrieden mit dem Abschneiden ihrer Schützlinge. Für die Männer geht es gleich spannend weiter.

Am 25. Januar finden die Landesmeisterschaften in Halle statt. Hier wollen sie auch wieder oben mitringen.

Lehrgang in Osterburg

An der Landessportschule Osterburg fand der Kampfrichter- und Listenführerlehrgang des Landesringerverbandes Sachsen-Anhalt (LRV SAH) statt. Vom RSV Stendal 07 nahmen Thomas Schulz (Listenführer), Tim Jacobs und Christoph Krumrey (beide Kampfrichter) daran teil.

Sie sind nun gut auf die neue Meisterschaftssaison vorbereitet. Schulz wurde in die erweiterte Kampfrichterkommission gewählt. Dort wird er die Interessen der Listenführer gut vertreten. Jacobs zeigte eine souveräne Leistung bei der theoretischen Prüfung. Wenn er diese in der Praxis bestätigen kann, wird er in die Kategorie 1 des LRV SAH hoch gestuft. Das ist die höchste Kategorie, die innerhalb des Landes erreicht werden kann.