Der erweiterte Spielausschuss des Landesschachverbandes hat die Fortsetzung der Saison 2019/2020 beschlossen.

Magdeburg l Dies gilt unter der Bedingung, dass die Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt zulässt, dass die Austragung sportlicher Wettkämpfe auf der Grundlage der gemäß LTO, Abschnitt D, Punkt 3 aufgeführten räumlichen Bedingungen wieder möglich ist. Die jüngsten Festlegungen der Landesregierung Sachsen-Anhalt berechtigen zur Hoffnung, dass weitere Lockerungen noch im Sommer erfolgen werden.

Wortlaut des Beschlusses:

1. Grundsätzliches: Der LSV verfolgt das Ziel, weitestgehend alle Einzel- und Mannschaftswettbewerbe der laufenden Spielsaison ohne Abbruch einem regulären Ende zuzuführen. Dies erfordert das gemeinsame abgestimmte Handeln und die Mitwirkung der dem LSV nachgeordneten Spielorganisationen (Schachbezirke, Landesschachjugend) bei der Festlegung der Turnierorganisation.

Gegenwärtig ist lediglich der Sportbetrieb im Freien unter bestimmten Voraussetzungen, u. a. Wahrung der Abstandsregelung von mind. 1,5 Meter bei max. 5 Personen möglich. Damit sind Schachwettkämpfe bis auf weiteres nicht durchführbar.

Bilder Der Spielbetrieb im Schach-Landesverband Sachsen-Anhalt, auf dem Foto Uwe Welz (Tangerhütte), soll forgesetzt werden. Fotos: Frank Kowar



Aus diesem Grund wird die Spielsaison 2019/2020 verlängert.

Warten auf die Erlaubnis der Behörden

Erst wenn die Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt zulässt, dass die Austragung sportlicher Wettkämpfe auf der Grundlage der gemäß LTO, Abschnitt D, Punkt 3 aufgeführten räumlichen Bedingungen wieder möglich ist, wird die Saison 2019/2020 fortgeführt. Dieser Termin kann gegenwärtig nicht bestimmt werden.

Der Spielleiterausschuss ist beauftragt, vorausschauend einen Zeitplan vorzuhalten, der die Wiederaufnahme der ruhenden Spielsaison sicherstellt (siehe Pkt. 2).

Alle noch offenen Wettkämpfe sollten bis spätestens 13.12.2020 nachgeholt sein. Gelingt dies früher, um so besser. Ansonsten erfolgt der Abbruch der Spielsaison (siehe auch Pkt. 2).

2. Wettkampf- und Zeitplan:

Dieser Zeitplan geht zunächst von der Annahme aus, dass in Sachsen-Anhalt ab August 2020 Schachwettkämpfe wieder möglich sind. Veranstaltungen wie die Senioreneinzelmeisterschaft Sachsen-Anhalt vom 03.08.2020 - 09.08.2020 sowie der DSB-Meisterschaftsgipfel vom 14.08.2020 - 22.08.2020 sind berücksichtigt.

Die Bezirkseinzelmeisterschaften der Schachbezirke als Qualifikationsturniere für die Landeseinzelmeisterschaft (LEM) sind noch offen.

Auf diese Qualifikationsturniere wird verzichtet und die LEM als offenes Turnier (5 oder 7 Runden Schweizer System) an einem verlängerten Wochenende ausgetragen.

Alle noch offenen Runden des Nachwuchses sowie die Schulschachmeisterschaften werden eigenverantwortlich durch die Landesschachjugend entschieden.

Abbruch der Saison Ende des Jahres möglich

Der Spielbetrieb in der Verbandsliga bzw. den Landesligen endet unter den günstigsten Voraussetzungen am 20.09.2020. Verzögert sich der mögliche Spielbeginn, rückt auch der Endtermin des saisonalen Abschlusses nach hinten. Als mögliche weitere Termine werden die Sonntage verwendet, die als ursprünglicher Spieltag für die Saison 2020/21 vorgesehen waren. Diese sind: 18.10.20, 15.11.20 und 13.12.20. Spätester Termin für diesen Endtermin wäre der 13.12.2020. In dem Fall würde die neue Saison nach einer 2-monatigen Pause erst im Jahr 2021 beginnen können. (Beispiel: Ende der Saison 2019/20 am 18.10.20 – Beginn der Saison 2020/21 am 13.12.20) Sie dauert dann voraussichtlich bis in den Sommer 2021 (spätestens mit Sommerferienbeginn am 22.7.21).

Sollte es nicht gelingen, alle fälligen Ligapunktspiele bis spätestens zum 13.12.2020 abzuschließen, erfolgt der Saisonabbruch. Die Tabellenstände werden eingefroren. Staffelsieger steigen auf, keine Teams steigen ab. Über ggf. notwendige Auf- und Abstockungen der Staffelstärke entscheidet der jeweilige Spielleiterausschuss. Das Grundprinzip einer geraden Anzahl von Teams in einer Staffel bleibt erhalten.

Aufstieg in überregionale Ligen noch unklar

Ungewiss ist, ob es einen Aufsteiger von der Verbandsliga in die Oberliga Ost geben wird. Dies hängt von Entscheidungen des Spielausschusses der Oberliga Ost ab. Voraussichtlich wird sich dieser an den Entscheidungen der 1. Bundesliga/2. Bundesliga orientieren. Eine Entscheidung wird im Juni 2020 erwartet.

DM im Schnellschach für September geplant

Die Deutsche Einzelmeisterschaft im Schnellschach ist für September 2020 geplant, so dass bis zu diesem Zeitpunkt ein Qualifikant des LSV nur durch die Einbindung in ein traditionelles Schnellturnier (Merseburg) ermittelt werden kann. Für die DSchnellEM 2020 werden der beste männliche Teilnehmer und die beste weibliche Teilnehmerin aus Sachsen-Anhalt nominiert.

3. Festlegungen:

3.1. Für die Beendigung der Saison 2019/20 sind weitreichende Sonderregelungen bezüglich der Anwendung der Landesturnierordnung erforderlich. Diese betreffen u.a.

- Verlängerung der Spielsaison 2019/2020

- Staffelzusammensetzung

- Regelungen der Spielberechtigung bei Vereinswechsel

- Nutzbarkeit von Spiellokalen (ggf. Tausch des Heimrechts)

- Großzügige Regelungen bei Anträgen auf Spielbeginnverlegungen (Anreise mit öff. Verkehrsmitteln, Verkürzung der Antragsfrist)

- Reduzierung der Bußgelder für den Nichtantritt von Mannschaften

3.2. Der Rahmenterminplan für die Saison 2019/2020 wird unter Beachtung der aktuell gültigen Verordnungen des Landes Sachsen-Anhalt zur Eindämmung der Corona-Pandemie bis auf weiteres außer Kraft gesetzt.

3.3. Ersatzweise gilt als Richtlinie der Wettkampf- und Zeitplan gemäß Punkt 2 unter Beachtung der ge-genwärtig vorhandenen Unwägbarkeiten. Dieser Zeitplan wird in Verantwortung des Landesspielleiters fortgeschrieben, wenn es die Bedingungen erfordern. Dies gilt bis 13.12.2020.

3.4. Der Rahmenterminplan für die Saison 2020/2021 ist in zwei Versionen zu erarbeiten:

- Version 1: Beginn der Saison 2020/2021 im Herbst 2020

- Version 2: Beginn der Saison 2020/2021 ab Beginn 2021

3.5. In die Erarbeitung des Rahmenterminplanes 2020/2021 sind Vertreter der Schachbezirke Dessau, Halle und Magdeburg sowie der Landesschachjugend mit einzubeziehen. Ziel ist ein hohes Maß an Übereinstimmung zu erreichen.

4. Sonstiges:

Dieses Dokument wurde am 19.05.2020 durch den erweiterten Spielleiterausschuss des Landesschachverbandes Sachsen-Anhalt einstimmig beschlossen. Entsprechend LTO Absatz A.4 bedarf es vor seiner Inkraftsetzung noch der Bestätigung durch das Präsidium des LSV.

An der Sitzung des erweiterten Spielausschusses, die in Form einer Videokonferenz stattfand, nahmen 15 Schachfreunde teil. 13 Teilnehmer waren stimmberechtigt. Der Beschluss wurde einstimmig gefaßt.

Mit dem klaren Bekenntnis aller Teilnehmer zu diesem Beschluss einschließlich des enthaltenen Wettkampf- und Zeitplanes verfügen wir über einen wichtigen Handlungsrahmen für die nächsten Monate.

Diskussionsblog auf der Homepage

Dieser muss in Abhängigkeit der weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gemeinsam weiter ausgestaltet werden. Um die Gedanken und Ideen der Mitglieder des LSV mit einfließen zu lassen, wurde auf der Homepage ein Diskussionsblog eingerichtet – www.schach-sachsen-anhalt.de/diskussionsblog.

Jedes registrierte Mitglied des Landesschachverbandes hat die Möglichkeit, einen Beitrag zu verfassen. Dazu muss im Benutzermenü der Punkt ‚Blogbeitrag schreiben‘ aufgerufen werden.

Für alle Besucher des Diskussionsblogs besteht die Möglichkeit, die Beträge zu kommentieren.

„Die Beschlüsse des Landesschachverbandes bilden natürlich auch den Rahmen und die Maßgabe für das weitere Vorgehen des Schachbezirks Magdeburg in dieser schwierigen Frage. Sobald auf Landesebene Klarheit herrscht und konkrete Terminpläne stehen, werden wir umgehend auch auf Bezirksebene konkrete Termine festsetzen, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit an die Terminkette des Landes anpassen werden (so wie sonst im Ligabetrieb unter normalen Umständen auch)“, schreibt Dr. Andreas Kalusche, Vorsitzender des Schachbezirks Magdeburg, auf deren Internetplattform.