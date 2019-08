Das Sitzball-Team des BRS SV Stendal startet nach der Sommerpause in den Turnierbetrieb.

Ludwigsfelde/Stendal l Der Deutschland-Cup in Landsberg (Halle) findet am 14. September statt.

Dort werden sich die Stendaler neu aufstellen und auch neue Erfahrungen sammeln. Zur Stärkung des Teamgeistes, ging es nach Ludwigsfelde in die Kristall-Therme. Jeder konnte sich hier entspannen oder Gespräche führen, denn die Trainingsbedingungen werden angezogen, so dass Schwitzen angesagt ist, aber nicht durch die Außentemperaturen. Am Dienstag findet von 18 bis 20 Uhr das Training in der Sporthalle „Gagarin“ und am Donnerstag von 17.30 bis 19 Uhr in der Sporthalle „Am Stadtsee“ statt. Jeder, der das Sitzball-Spiel aus der Nähe kennenlernen möchte, ist gern gesehen.

Ein Dank geht an Sponsor Plameco-Decken. Er hat dem Team den Abstecher nach Ludwigsfelde ermöglicht. Die Motivation kann dadurch nur besser werden.

Aufstellung

BRS SV-Team: Maximilian Steinberg, Stefan Ohletz, René Ihrke, Ramona Götze, Gabi Strauer, Michael Krause, Lutz Wetzel, Bernd Reinecke und Peter Frauendienst.