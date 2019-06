Die Damen 30 der SG Einheit Stendal haben den Landesmeistertitel perfekt gemacht.

Stendal l In der eingleisigen Landesliga Damen 30 hat die SG Einheit Stendal im direkten Duell um die Meisterschaft gegen Union Schönebeck mit 4:2 gewonnen. In der Landesliga Nord der Damen 40 hat die SG Einheit Stendal den Aufstieg perfekt gemacht, während die zweite Mannschaft in Salzwedel unterlag.

Landesliga Damen 30

Einheit Stendal - U. Schönebeck 4:2

„Wir sind sehr glücklich über diesen tollen Erfolg und den Gewinn des Titels“, erklärte Einheit-Sportwartin Nicole Leider in Abwesenheit von Mannschaftsführerin Anika Horn. Susanne Blankenfeld, Steffi Seeber und Nicole Leider gewannen im Einzel, so dass die Niederlage von Ricarda Hill im Spitzeneinzel nicht ins Gewicht fiel. In den Doppeln sorgte die Paarung Seeber/Leider für den entscheidenden vierten Punkt. Ob die Damen 30 auch an den Aufstiegsspielen zur Ostliga teilnehmen ist noch nicht bekannt.

Einheit Stendal - Union Schönebeck 4:2

Einzel: Hill - Reichenbach 3:6, 6:7; Blankenfeld - Hormann 6:1, 6:0; Seeber - Herfen 6:2, 6:2; Leider - Metzke 6:0 Aufgabe

Doppel: Hill/Blankenfeld - Reichenbach/Herfen 6:7, 3:6; Seeber/Leider - Horrmann/Metzke 6:0, 6:2

Landesliga Nord Damen 40

Einheit Stendal - TC Oschersleben 6:0

Die Damen 40 der SG Einheit haben den direkten Wiederaufstieg in die Landesoberliga perfekt gemacht. Gegen den TC Oschersleben, zuvor wie das Einheit-Quartett ungeschlagen, spielten die Stendalerinnen stark auf und gewannen sowohl im Einzel als auch im Doppel glatt in zwei Sätzen.

TC Oschersleben - Einheit Stendal 0:6

Einzel: Hill - Doil 6:0,6:2; Sobania-Henning - Paetzel 6:0, 6:4; Grammig - Braumann 6:0, 6:1; Blankenfeld - Römer 6:1, 6:1

Doppel: Hill/Sobania-Henning 6:1, 6:1; Blankenfeld/Goroncy - Paetzel/Pierschalla 6:3, 6:1.

TC Salzwedel - Einheit Stendal II 4:2

Im Derby gaben die Doppel den Ausschlag für den 4:2-Erfolg des TC Salzwedel gegen die zweite Einheit-Vertretung. In den Einzeln punkteten Cornelia Sauer und Sabrina Kuhlmann nach drei umkämpften Sätzen. In den abschließenden Doppeln unterlagen beide Einheit-Paarungen.

TC Salzwedel - Einheit Stendal II4:2

Einzel: Benz - Kaupke 6:4, 6:2; Märtens - Sauer 6:1, 1:6, 5:7; Schulzke - Schröder 6:1, 6:1; Kehrbaum - Kuhlmann 6:3, 5:7, 0:6.

Doppel: Benz/Schulzke - Kaupke/Sauer 6:4, 6:1; Märtens/Radtke - Schröder/Kuhlmann 6:0, 6:3.

Bereichsliga Nord Herren 40

TuS Haldensleben - SV Havelberg 3:3

In der Bereichsliga Nord trennte sich der SV 90 Havelberg im Spitzenspiel mit 3:3-remis beim TuS Haldensleben.

TuS Haldensleben - SV 90 Havelberg 3:3

Einzel: Prein - Besser 6:1, 6:1; Inwald - Boldt 6:2, 7:6; Wellmann - Schröder 4:6, 2:6; Nowak - Rieck 3:6, 1:6

Doppel: Prein/Krawczyk - Besser/Blumberg 6:1, 6:0; Inwald/Hoffmann - Schröder/Rieck 3:6, 7:5, 5:7.