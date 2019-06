Detlef Hundt und die Herren 50 der SG Einheit Stendal haben den sofortigen Wiederaufstieg in die Oberliga geschafft. Foto: Stephan

Die Herren 50 der SG Einheit Stendal haben den sofortigen Wiederaufstieg in die Landesoberliga geschafft.

Stendal l Ersehnt, begehrt und wahr gemacht. Die Herren 50 der SG Einheit Stendal sind nach einem 6:0-Erfolg beim TC Wernigerode zurück im Tennis-Oberhaus des Tennisverbandes Sachsen-Anhalt.

„Das haben wir unserem Teamgeist zu verdanken“, sieht Einheit-Akteur Olaf Henning den guten Zusammenhalt als große Stärke seiner Truppe.

Teamgeist als Trumpf

Dieser zeigte sich auch im direkten Duell gegen Mitaufstiegsfavorit TC Wernigerode, mit dem man punktgleich an der Tabellenspitze der Landesliga Nord stand. „Durch das bessere Verhältnis an Match-Punkten wollten wir mindestens remis spielen, um auf Platz eins zu bleiben“, schilderte Henning die Ausgangslage.

Ambitionen, die schnell erfüllt wurden. So war die erste Einzelrunde bereits ein Fingerzeig, in welche Richtung sich die Partie entwickeln würde. Im Eiltempo brachte Detlef Hundt seine Farben in Führung, diktierte die Ballwechsel und hatte nur wenige Mühen beim 6:1, 6:0-Erfolg.

Henning gewinnt in drei Sätzen

Zeitgleich verlief das Einzel von Olaf Henning gegen Heiko Brast spannungsgeladener. Gewann der Linkshänder den ersten Satz noch klar mit 6:1, erfolgte im zweiten Durchgang ein Bruch im Spiel, der in einem 2:6-Satzverlust resultierte. „Im ersten Satz habe ich mich richtig gut gefühlt, hab dann aber die Linie verloren“, so Henning erklärend. Doch der Routinier meisterte die kritische Phase, kämpfte sich zurück und mit einem 6:1 im Entscheidungssatz belohnt.

Auch in der Folge durfte das Einheit-Quartett jubeln. Rainer Hannemann gewann nach 6:7-Satzverlust noch mit 6:2,6:3, während Thoralf Pasler im Spitzeneinzel gegen Lutz Püffeld mit 6:4, 6:3 gewann. Nachdem im Anschluss auch die Doppel erfolgreich abgeschlossen wurden, durfte auch endlich der Aufstieg gefeiert werden. „Schön ist es auch, dass wir als Team in der Landesoberliga so zusammenbleiben werden“, freut sich Henning schon auf die neue Saison.

TC Wernigerode - Einheit Stendal 0:6

Einzel: Püffeld - Pasler 4:6, 3:6; Brast - Henning 1:6, 6:2, 1:6; Dinesen - Hannemann 7:6, 2:6, 3:6; Martin - Hundt 0:6, 1:6

Doppel: Püffeld/Brast - Pasler/Hannemann 3:6, 4:6; Gerdes/Dinesen - Henning/Hundt 1:6, 4:6