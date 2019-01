Erhofft, geträumt und schlussendlich realisiert. Das Einheit-Quartett konnte den amtierenden Titelverteidiger vom Thron stoßen.

Stendal l Im Spitzenspiel der Herren-Landesoberliga Winterrunde bezwangen die Herren der SG Einheit Stendal den bis dato ungeschlagenen TC Rot-Weiß Dessau mit 4:2-Punkten. Ausschlaggebend dafür waren vier starke Einzel des Einheit-Quartetts.

„Wenn man den Titelverteidiger schon in den Einzeln bezwingt, dann sollte man mit dem Erfolg mehr als zufrieden sein“, schätzte Michael Seeber nach der Partie ein.

Speziell der 32-jährige und Carsten Zeihn legten dafür den Grundstein in der ersten Einzelrunde.

Bilder Michael Seeber (Einheit Stendal) bezwang seinen Kontrahenten Stefan Feigenspan in zwei Sätzen sehr souverän. Foto: Kai Stephan



Zeihn gewinnt im Eiltempo

Zunächst bezwang der gebürtige Tangerhütter Zeihn seinen Kontrahenten, Toni Wieczorek, im Eiltempo mit 6:0, 6:3. Ein Erfolg, der im Vorfeld so nicht erwartet werden durfte, zumal der 36-jährige die letzte Partie gegen den besagten Kontrahenten glatt in zwei Sätzen verlor.

Da auch Seeber gegen Feigenspan mit 6:1, 6:3 gewann, ging es mit zwei Siegen und reichlich Rückenwind in die zweite Einzelrunde.

Ergebnisse überraschend deutlich

Auch hier behielt der Gastgeber das Momentum für sich. So gewannen Danilo Bahn und Spitzenspieler Daniel Ferl den ersten Satz jeweils deutlich. „Zwischenzeitlich musste man sich schon die Augen reiben, wenn man auf die Anzeigetafel schaute“, berichtete Seeber erstaunt.

Doch es wurde nochmal spannend. Zwar vollendete Bahn, nach engem zweiten Satz, seine Partie erfolgreich mit 6:0, 6:4, jedoch musste Ferl nach Satzverlust in die Verlängerung gegen Kevin Knuth gehen.

Zwischen beiden Spitzenspielern entwickelte sich im Match-Tiebreak des dritten Satzes ein Wechselbad der Gefühle. Nach mehreren Führungswechseln wurde ein Doppelfehler sowie ein leichter Fehler Knuths beim Stand von 6:6 zum Türöffner für den Einzelsieg der Stendaler Nummer eins.

Ergebniskosmetik in den Doppeln

Mit der Vorentscheidung nach den Einzeln flachte auch der Spannungsbogen in den abschließenden Doppeln bei den Gastgebern ab. So konnte der amtierende Titelträger durch zwei gewonnene Doppel noch Ergebniskosmetik betreiben. „Die verlorenen Doppel sind ärgerlich, trüben aber nicht den sehr positiven Gesamteindruck“, verriet Seeber im Nachgang der Partie.

Nach dem zweiten Sieg im dritten Spiel stehen die Einheit-Herren auf dem zweiten Tabellenplatz.

Derby steht an

Am kommenden Spieltag empfangen Seeber und Co. den TC Grün-Weiß Gardelegen. Das Derby wird im Stendaler T&B Freizeit Center am 03. Februar ab 13 Uhr ausgetragen.

Statistik

Einheit Stendal - TC Rot-Weiß Dessau 4:2

Einzel: Ferl - Knuth 6:1, 4:6, 10:7 ; Seeber - Feigenspan 6:1, 6:3 ; Bahn - Rall 6:0, 6:4 ; Zeihn - Wieczorek 6:0, 6:3

Doppel: Ferl/Seeber - Knuth/Rall 3:6, 3:6 ; Bahn/Zeihn - Feigenspan/Wieczorek 3:6, 3:6

Landesoberliga Herren Winter

Krumbholz Bernburg - 1. TC Magdeburg 2:4

TSV Leuna - GW Gardelegen verl.

Sandanger Halle - TC Wernigerode 2:4

Einheit Stendal - TC RW Dessau 4:2

Tabelle:

1. TC Wernigerode 4 17: 7 7

2. Einheit Stendal 3 13: 5 5

3. TC RW Dessau 4 14: 10 5

4. 1. TC Magdeburg 4 11: 13 4

5. Sandanger Halle 3 10: 8 3

6. TSV Leuna 3 8: 10 2

7. GW Gardelegen 3 6: 12 2

8. Krumbholz Bernburg 4 5: 19 0