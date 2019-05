Auf der Tennis-Landesebene haben sich die altmärkischen Senioren-Mannschaften weitestgehend erfolgreich gezeigt.

Stendal l In der Landesliga Nord Damen 40 gewannen beide Einheit-Vertretungen sicher und die Herren 50 untermauerten ihre Aufstiegsambitionen mit einem weiteren 6:0-Erfolg in der Landesliga Nord. Dagegen kassierten die Damen 50 des TC Stendal in der Landesliga ihre erste Saisonniederlage in Blankenburg.

Damen 40 Landesliga Nord

Einheit Stendal I - TC Salzwedel

Die erste Einheit-Damen 40 steht nach dem dritten Sieg im dritten Saisonspiel weiter an der Tabellenspitze. Im Heimspiel bezwang die Mannschaft den TC Salzwedel mit 5:1. Lediglich Cornelia Sauer musste sich nach gewonnenem ersten Satz noch geschlagen geben.

Einheit Stendal - TC Salzwedel 5:1

Einzel: Hill - Benz 6:2, 6:0; Sobania-Henning - Märtens 6:2, 6:0; Blankenfeld - Dabrowska 6:2, 6:2; Sauer - Schulzke 7:5, 4:6, 4:6

Doppel: Hill/Sobania-Henning - Benz/Märtens 6:2, 6:0 ; Blankenfeld/Sauer - Dabrowska/Schulzke 6:3, 6:0.

TSG Calbe - Einheit Stendal II

Die zweite Mannschaft der SG Einheit hat den ersten Saisonsieg verbucht. Bereits nach den Einzeln war die Partie entschieden.

TSG Calbe - Einheit Stendal II 1:5

Einzel: Zemter - Kaupke 5:7, 1:6; Kralik - Thiermann 2:6, 0:6; Bachmann - Wetter 4:6, 4:6; Jirschik - Schröder 3:6, 3:6.

Doppel: Zemter/Bachmann - Kaupke/Wetter 2:6, 2:6; Grein/Kralik - Thiermann/Schröder 7:5, 7:6.

Damen 50 Landesliga

Lok Blankenburg - TC Stendal

Die Heimreise aus dem Harz musste mit einer 2:4-Niederlage angetreten werden. Kerstin Mühleck punktete für den TC Stendal zwar sicher an Position vier, doch für mehr reichte es nach den Einzeln nicht. In den Doppeln punkteten nur Preetz/Khaiberae, so dass die 2:4-Niederlage nicht abgewendet werden konnte.

SV Lok Blankenburg - TC Stendal4:2

Einzel: Schramm - Preetz 6:4, 4:6, 6:4 ; Boer - Khaiberae 6:3, 6:3; Hellmuth - Pohnert 6:1, 6:2; Thomas - Mühleck 0:6, 2:6

Doppel: Schramm/Thomas - Preetz/Khaiberae 3:6, 1:6; Boer/Hellmuth - Pohnert/Mühleck 6:0, 6:1

Herren 50 Landesliga Nord

Einheit Stendal - Rotehorn Magdeburg II

Rainer Hannemann feierte eine erfolgreiche Rückkehr, gewann im Einzel sowie Doppel und steuerte damit zwei Punkte zum 6:0-Erfolg seines Teams gegen den TC Rotehorn Magdeburg II bei.

Einheit Stendal - TC Rotehorn Magdeburg II 6:0

Einzel: Pasler - Grothmann 6:0, 6:1; Henning - Pausch 7:5, 6:2; Hannemann - Breuer 4:6, 6:3, 6:2; Hundt - Borchers 6:1, 6:0

Doppel: Pasler/Henning - Grothmann/Borchers 6:0, 6:1 ; Hannemann/Hundt - Pausch/Breuer 6:3, 6:0