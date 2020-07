Im Einzel und im Doppel an der Seite von Johanna Albrecht erfolgreich. Zoé Leider von der SG Einheit Stendal.Foto: Uwe Meyer

Die altmärkischen Nachwuchscracks waren im Tennis-Punktspieltag wieder voll im Einsatz.

Stendal l Die SG Einheit Stendal war mit der U12 Mixed und der U18 männlich aktiv.

Jugendliga U12 Mixed

SG Einheit Stendal - TC Halle 94 2:1

Der Mannschaft um Johanna Albrecht und Zoé Leider ist ein erfolgreicher Saisonauftakt in der Jugendliga gelungen. Das Einheit-Duo setzte sich nach einem spannenden Spielverlauf erst durch den Gewinn des dritten Satzes im Match-Tiebreak im Doppel mit 2:1-Punkten durch.

Zuvor unterlag Albrecht im Spitzeneinzel gegen Wölk glatt in zwei Sätzen, während sich Leider mit 6:1, 6:0 gegen Kozlowski behaupten konnte. Im abschließenden Doppel, das über Sieg oder Niederlage entscheiden musste, wurde es dann dramatisch.

Nach Verlust des ersten Satzes kämpften sich die Einheit-Juniorinnen zurück in die Begegnung, gewannen den zweiten Satz mit 6:1 und brachten die Entscheidung in den Match-Tiebreak. Mit dem positiven Schwung aus dem Satzgewinn im Rücken, blieben die Stendalerinnen nervenstark und entschieden den Tiebreak mit 10:8-Punkten für sich. Damit kommt es am 29. August zu einem Endspiel um den Staffelsieg gegen den TC Wernigerode.

Statistik

SG Einheit Stendal - TC Halle 94 2:1

Einzel: Albrecht - Wölk 2:6, 1:6; Leider - Kozlowski 6:1, 6:0

Doppel: Albrecht/Leider - Wölk/Kozlowski 5:7, 6:1, 10:8

Tabelle

1. TC Wernigerode 1 3:0 2

2. Einheit Stendal 1 2:1 2

3. TC Halle 94 2 1:5 0

Bereichsklasse U18 männlich

SG Einheit Stendal - Biederitzer TC 0:3. Die junge Mannschaft blieb gegen den Staffelfavoriten aus Biederitz ohne Chance. Sowohl Lennox Worreschk als auch Johann Fehse unterlagen im Einzel jeweils glatt in zwei Sätzen. Auch im abschließenden Doppel zeigten sich die Gäste spielstärker, gewannen beide Sätze deutlich und durften damit einen 3:0-Auswärtserfolg protokollieren. Für den Einheit-Nachwuchs geht es nach den Sommerferien am 29. August mit einem Auswärtsspiel beim TC Grün-Weiß Burg weiter.

Statistik

Einzel: Worreschk - Edelmann-Nusser 0:6, 0:6; Fehse - Chmielewski 2:6, 0:6

Doppel: Worreschk/Fehse - Edelmann-Nusser/Chmielewski 1:6, 0:6

Tabelle

1. Biederitzer TC 2 6:0 4

2. MTC Germania I 2 3:3 2

3. Einheit Stendal 2 2:4 2

4. GW Burg 1 1:2 0

5. BW Schönebeck 1 0:3 0