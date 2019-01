Im First Service Tennispark in Halle-Queis fanden die Nachwuchs-Hallenlandesmeisterschaften statt.

Halle/Stendal l Die Hallen-Nachwuchslandesmeisterschaften sind durch den altmärkischen Tennisnachwuchs mit einer positiven Bilanz abgeschlossen worden.

Beim zweiten Teil des Championats, das in den Altersklassen U 10 und U 14 männlich/weiblich ausgespielt wurde, ruhten die Medaillenhoffnungen unter den 30 gemeldeten Teilnehmern auf Zoé Leider, Nils Klinke sowie Stella und Colin Sandrock von der SG Einheit Stendal. Diese sollten auch nicht durch die beiden jüngsten Teilnehmerinnen, Zoé Leider und Stella Sandrock, enttäuscht werden, die im Teilnehmerfeld der U 10-Juniorinnen aufschlugen.

Vereinsduell zum Auftakt

Bereits im ersten Gruppenspiel, die Konkurrenz wurde aufgrund der geringen Teilnehmerzahl im Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt, kam es zum Aufeinandertreffen der beiden Einheit-Juniorinnen.

Es entwickelte sich eine spannende Partie, die nach Satzgleichstand im Match-Tiebreak des dritten Satzes durch die ein Jahr ältere Zoé mit 10:6 entschieden wurde. Diese qualifizierte sich nach einem glatten Zweisatz-Erfolg gegen Esther Bohnensteffen (TC Sandanger) für das Finale gegen Dauerkonkurrentin Johanna Liermann vom TC Sandanger.

Finale auf gutem Niveau

Dort zeigte sich das Einheit-Talent in vielen Ballwechseln auf Augenhöhe mit der favorisierten Hallenserin und unterlag nur knapp mit 5:7 und 4:6. „Das Finale hatte schon ein gutes Niveau“, befand auch Turnierleiter Ralf Steinbach. Durch einen 6:3, 6:3-Erfolg gegen Bohnsteffen sicherte sich Stella Sandrock den Platz auf dem Siegerpodium mit Bronze.

Mit Nils Klinke und Colin Sandrock gingen zwei ungesetzte Nachwuchscracks in die Titelkämpfe bei den U 14-Junioren. Während Sandrock in der ersten Runde an Eckert (TC Wernigerode) mit 2:6, 3:6 scheiterte, gelang Klinke der Einzug in das Viertelfinale durch einen 6:0, 6:0-Sieg gegen Parthier (TC Halle).

Dort verpasste der zwölfjährige nur knapp eine Überraschung gegen Ludwig von Fabeck (MTC Germania). Gegen den amtierenden Landesmeister der U 12 führte Klinke bereits mit 5:3 im ersten Satz, ehe ein kleiner Bruch im Spiel des Stendaler erfolgte, den von Fabeck erfolgreich nutzte, um das Match mit 7:5, 6:3 für sich zu entscheiden.

„Ich bin mit den Leistungen und den erzielten Ergebnissen sehr zufrieden“, zeigte sich auch Einheit-Jugendwartin Birgit Seeber vom guten Abschneiden des Nachwuchses sehr glücklich.