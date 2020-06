Wacker Lindstedt hat sich den Staffelsieg in der 2. Kreisklasse Nord/Ost des KfV Tischtennis Altmark West gesichert.

Bismark l Die Tischtennisakteure vom TuS Schwarz-Weiß Bismark VI haben in der 2. Kreisklasse Nord/Ost in der westlichen Altmark eine gute Rolle gespielt und belegten am Ende den dritten Platz.

Den ersten Rang holte sich Wacker Lindstedt vor dem TTC Hemstedt III.

Lindstedt ungeschlagen Staffelsieger

In der Liga waren acht Mannschaften am Start. Zu Saisonbeginn hatte der VfL Kalbe/Milde V noch zurückgezogen. Bismark VI hatte gleich im Auftaktspiel den späteren meister Lindstedt in der heimischen Mehrzweckhalle zu Gast. Nach gutem Start und zwischenzeitlicher Führung wurde die Partie mit 5:8 abgegeben.

Bilder Yannik Stritzke war in dieser Serie bei Bismark VI im Einsatz. Foto: Ralf Motejat



Auch im zweiten Match gab es eine Niederlage. Die fiel bei Hemstedt III mit 1:8 recht deutlich aus, sodass sich die Bismarker erstmal am Ende der Tabelle befanden. Dann kam der TuS VI aber in Schwung. Es gab zwei glasklare Erfolge gegen Jävenitz III und Kalbe IV.

TuS-Vierte wird Dritter

Auch die weiteren Gegner hatten gegen die Schwarz-Weißen wenig zu bestellen, gingen als klare Verlierer von der Platte. So stand der dritte Rang zur Halbserie mit 10:4 Punkten.

Tabellenführer Lindstedt gewann alle Spiele. Im Spitzenmatch gegen Hemstedt III siegte Wacker 8:5.

Zu Beginn der Rückrunde standen gleich wieder die beiden stärksten Rivalen als Gegner an. In Lindstedt gab es nichts zu holen, sodass die Begegnung 3:8 in die Binsen ging. Doch gegen den TTC Hemstedt III lief es dann deutlich besser. Mit 8:2 wurde der Vizemeister klar bezwungen. In der Folge trugen die Bismarker noch zwei Partien aus. Jävenitz III und Kalbe IV hatten, wie schon in der Hinrunde, keine Chance. Im Spitzenspiel drehte Hemstedt III diesmal den Spieß um, schlug Lindstedt 8:4. Wacker kassierte damit die erste Niederlage der Saison, was aber letztlich die einzigen Punktverluste blieben.