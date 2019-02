In Beetzendorf haben die Landesmeisterschaften im Para-Tischtennis stattgefunden.

Beetzendorf l Ausgerichtet wurde das Turnier vom SV Seehausen/Börde in Zusammenarbeit mit dem MTV Beetzendorf. In den vorherigen Auflagen gab es separate Landesmeisterschaften für Rollstuhlfahrer (WK 1-5), stehende Körperbehinderte (WK 6-10 und AB) und Spieler mit geistiger Behinderung (WK 11). In diesem Jahr wurde das Turnier für alle Klassen ausgetragen.

Da zur Teilnahme an Landesmeisterschaften die Mitgliedschaft in einem Mitgliedsverein des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes Sachsen-Anhalt (BSSA) Voraussetzung ist, wurden alle Spiele zusätzlich für ein Landesoffenes Para-Tischtennis-Turnier gewertet, um weiteren Spielern die Teilnahme an der Veranstaltung zu ermöglichen. Im Unterschied zur Landesmeisterschaft wurde außerdem beim Landesoffenen Turnier die Altersklasse Ü60 separat betrachtet.

Rüge beim ersten Start Landesmeister

Nach den Grußworten von Dietmar Sommer, dem stellvertretenden Beetzendorfer Bürgermeister, und Norbert Block, als Vertreter von Kreissportbund Altmark-West und BSSA, ermittelten 32 Teilnehmer in drei Wettkampfklassen bei den Damen und acht Wettkampfklassen bei den Herren die Sieger und Platzierten. Es mussten Wettkampfklassen zusammengelegt werden, um nicht zu wenige Spiele zu haben. Die abschließende Auswertung erfolgte getrennt.

Ein Großteil der Teilnehmer kam vom SV Seehausen, allerdings waren darunter auch Spieler, die nur im Bereich des Para-Tischtennis dort organisiert sind, aber im laufenden Punktspielbetrieb in anderen Vereinen über ganz Sachsen-Anhalt verteilt aktiv sind.

Für die Erststarter wurde eine Überprüfung der Einstufung durch die Landesklassifiziererin Stefanie Rennau vorgenommen.

Zufall verteidigt Titel

Ihre Vorjahrestitel verteidigten bei den Damen die Bismarkerin Christiane Zufall in der WK 10 und Stefanie Rennau (beide SV Seehausen) in der WK AB. Bei den Herren gab es mit Robert Liebrenz in der WK 6 (SV Francke 08 Halle), Jörg Markus in der WK 7 sowie dem Lokalmatador Sebastian Klask (beide SV Seehausen) in der WK 8 erfolgreiche Titelverteidigungen.

Der 12-jährige Fabian Giemsa vom TTV Bernburg war jüngster Teilnehmer und beendete seine erste Teilnahme mit dem Titel der WK 5 erfolgreich. Ebenfalls bei seinem ersten Start wurde der Bismarker Felix Rüge Landesmeister sowohl im Einzel der WK 9 als auch gemeinsam mit Christiane Zufall im Doppel.

SV Seehausen überzeugt

Die Wettkampfklassen 10, AB und 11 der Herren hatten die Starter des SV Seehausen voll im Griff.

Es siegten Uwe Priemer, Andreas Lehmann und Thomas Lippke, der mit Frank Renner auch das Doppel der WK 11 gewann.

Im Damen-Einzel der WK 11 siegte Inge Wege vom SV Blau-Weiß Günthersdorf.

Die Veranstaltung hinterließ durch die guten Rahmenbedingungen, aber vor allem durch die gezeigten Leistungen der Teilnehmer eine positive Resonanz bei Aktiven, Zuschauern und Organisatoren.