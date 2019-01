Für den Kreisfachverband Altmark-Ost hat es bei den Landesmeisterschaften der Senioren und Seniorinnen nur eine Medaille gegeben.

Osterburg l Ronald Burchard (TTC Stendal) holte Bronze im Mixed. Diese Landesmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren haben traditionell am Wochenende in der Landessportschule Osterburg stattgefunden. Die Qualifikation für diese LM erfolgte über die Bezirksmeisterschaften.

Unter den 152 gemeldeten Teilnehmer/innen, die in sieben Herren- und sechs Damenaltersklassen in den Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed um die begehrten Medaillen kämpften, waren auch einige Sportlerinnen und Sportler aus dem Tischtennis-Kreisverbandes Altmark-Ost darum bemüht, die Fahne hoch zu halten.

Haack auf dem fünften Platz

Gemeinsam mit Marita Oscheja (Chemie Mieste) gewann Ronald Burchard die Bronzemedaille im Mixed-Wettbewerb der Altersklasse 60 bis 80.

Bilder Dagmar Haack (Schorstedt) wurde Fünfte. Foto: Thomas Wartmann



Bei den Seniorinnen 40 belegte Dagmar Haack vom SV Schorstedt einen sehr guten fünften Platz. Dritte wurde Christiane Zufall vom TuS Schwarz-Weiß Bismark (ist im Tischtennissport in den Kreisfachverband Altmark-Salzwedel integriert) bei den Seniorinnen 50. Rang vier gab es für Monika Jahn (TTC Stendal) bei den Seniorinnen 65.

Feißel trumpft überraschend stark auf

Für eine starke Leistung sorgte bei den Senioren 50 Dieter Feißel vom SV Medizin Uchtspringe. Er überstand die Vorrunde und wurde am Ende Zwölfter. Platz 13 ging in dieser Altersklasse an Jürgen Hack (TTC Stendal), der für die LM nachnominiert wurde.

Auch Bernhard Jung von Aufbau Stendal überzeugte in Osterburg. Bei den Senioren 60 stand er am Ende auf dem fünften Rang. Burchard wurde 13.

Einen neunten Platz erkämpfte sich der Osterburger Lothar Böhm beim Heimspiel in der Altersklasse 65. Rang sieben gab es für Hubert Werner in der AK 75. Eckhard Erxleben (SV Schorstedt) landete auf Rang zehn. Bei den Senioren 40 belegten Dennis Schrader (TTC Stendal) rang 13 und Guido Erxleben (SV Schorstedt) Rang 19.

Quali für die Mitteldeutschen Meisterschaften

Die Einzel-Medaillengewinner aller Altersklassen vertreten den TTVSA bei den im März an der Landessportschule Osterburg ausgetragenen Mitteldeutschen Meisterschaften.