Das Bundesfinale der Mini-Meisterschaften im Tischtennis fand dieses Jahr in Berlin statt.

Bismark l Dazu kamen die jeweils 20 besten Jungen und Mädchen von über 24500 Teilnehmern aus allen Bundesverbänden zusammen. Der zehnjährige Tim Steinmetz vom TuS Schwarz-Weiß Bismark qualifizierte sich dazu über das Verbandsfinale, welches er im Mai in Zerbst gewann.

Training mit Bundestrainerin

In Berlin angekommen, lernten sich die Finalisten erst einmal kennen. Sie trainierten mit der Bundestrainerin Dana Weber und spielten zusammen mit der Bundesliga-Spielerin Luisa Säger und dem Weltmeister im Doppel „Speedy“ Steffen Fetzner.

Im Turnier selbst gewann Tim nur gegen Linus Fuchs aus dem Saarland in der Vorrunde. Mit einem Sieg in der Zwischenrunde gegen den Hamburger Alex Kozlowski war dann in der K.o.- Phase nur noch das Spiel um Platz elf drin. Hier musste sich Tim am Ende dem Leipziger Ferdinand Möckel mit 0:3 geschlagen geben. Damit erkämpfte er am Ende einen respektablen 12. Platz für das Land Sachsen-Anhalt und den TuS Bismark.