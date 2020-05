In der Tischtennis-Kreisliga, die wie alle anderen Staffeln vorzeitig abgebrochen wurde, gab es ganz klare Verhältnisse.

Stendal l Der SV Mahlwinkel III und der TTC Lok Stendal III sind jeweils nur mit zwei Verlustpunkten klar vorweg marschiert.

TSV-Dritte zieht zurück

Im Tabellenkeller hat der TSV Tangermünde III kurz nach der Winterpause zurückgezogen, ist damit Absteiger. Auch Schönhausen steht mit nur vier Punkten auf einem Abstiegsrang.

Der SV Mahlwinkel III hat die Kreisliga auf dem ersten Platz beendet. Die Akteure aus der Börde hatten gegenüber dem punktgleichen TTC Lok Stendal III klar das bessere Spielverhältnis. Die Spitzenpartie in der Hinrunde in Stendal gewannen aber die Kreisstädter knapp mit 8:6. Michael Giesecke, der Spitzenspieler beim TTC, holte den entscheidenden Sieg in der Begegnung.

Bilder Bernd Kurth nimm mit Altmark Iden II nach Abbruch der Saison den siebenten Platz ein. Archivfoto Kai Stephan



Der TTC Lok Stendal III hatte aber zuvor eine Partie beim SV Rochau II klar mit 3:11 abgegeben. Hier waren die Stendaler aber nur mit einem Ersatzteam angereist. Nur Wolfgang Malgin war als einziger Stammspieler dabei. So gab es nichts zu holen.

Mahlwinkel III souveräner Staffelsieger

Ansonsten gerieten die beiden Spitzenmannschaften kaum in Gefahr. Vor allem Mahlwinkel III fuhr glasklare Kantersiege ein, sodass sie auf das super Spielverhältnis von 132:36 kommen. In den Partien der Rückrunde hielt sich das führende Duo schadlos.

Mit acht Punkten Rückstand steht der HSV Stendal auf dem dritten Platz. Knapp dahinter hat sich Rot-Weiß Werben eingenistet. Mit Lutz Homann stellen die Elbestädter auch den besten Einzelakteur der Liga.

Die restlichen Mannschaften mussten schon den Blick nach unten werfen. Der SV Rochau III hatte immer ein gewisses Polster nach unten, schloss die erste Halbserie auch ausgeglichen ab.

Rückkehr von Feißel gibt Auftrieb

Die restlichen Mannschaften waren klar im Abstiegskampf integriert. Nach dem Rückzug von Tangermünde III, die ohne Punkt geblieben waren, entbrannte ein Kampf um den zweiten Abstiegsplatz. Hier standen Iden II, Uchtspringe, Schönhausen und Klietz II.

Die Rückkehr von Dieter Feißel, der erst zu den drei letzten Hinrundenspielen wieder in die Mannschaft rückte, brachte Uchtspringe den nötigen Auftrieb. Ein wichtiger Erfolg gegen Rochau II zum Abschluss der Vorrunde, folgten zur Rückrunde weitere drei Siege. Iden II und Klietz II waren ebenfalls fleißig am Punkten, sodass Schönhausen etwas den Anschluss verlor.

Mit vier Punkten Rückstand zum rettenden Ufer, bei nur noch zwei ausstehenden Begegnungen, wäre die Verhinderung des Abstiegs für die Preussen nur noch von theoretischer Natur gewesen, da das Spielverhältnis gegenüber Konkurrent Klietz II auch deutlich zu negativ ist. Schönhausen verlor in der Rückrunde alle drei Partien gegen die unmittelbare Konkurrenz im Keller. Ob die Preussen nun wirklich den Weg nach unten antreten müssen, entscheidet sicher erst die neue Aufstellung aller Mannschaften und Einteilung der Ligen.

Homann wird bester Einzelspieler

Bester Einzelspieler der Kreisliga wurde Lutz Homann. Diese Platzierung hätte ihm sicher Dieter Feißel von Uchtspringe streitig machen können, wenn der Mediziner von Saisonbeginn dabei gewesen wäre. Der bessere Bilanzwert entschied aber für Homann. Das direkte Duell in der Rückrunde entschied Feißel klar mit 3:0 für sich.

Auf den Plätzen dahinter folgen fast nur Spieler der Spitzenteams Mahlwinkel III und TTC Lok Stendal III. Bestes Doppel der Kreisliga ist Jacobeit/Gräser von Handwerk Stendal.