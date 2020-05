Der Tischtennis-Verband hat erste Entscheidungen und Termine für die neue Saison bekanntgegeben.

Stendal l Einige Sportverbände (unter anderem der Fußball) in Sachsen-Anhalt sind noch dabei, die wegen der Corona-Krise abgebrochene Saison irgendwie über die Bühne zu bekommen.

Andere Verbände, wie unter anderem Tischtennis, haben die Saison 2019/20 bereits vor geraumer Zeit abgebrochen und bereiten sich bereits auf die neue Spielserie vor.

Auf- und Abstiegsregelung 2019/2020

Wie bereits gesondert mit dem Beschluss VI/2020 vor den Osterfeiertagen mitgeteilt wurde, hat sich nunmehr der Sportausschuss mit den Auf- und Abstiegsregelungen sowie sich daraus für die Bezirks- und Verbandsspielklassen ergebenden Härtefällen befasst und das weitere Vorgehen festgeschrieben. Den Stadt- und Kreisverbänden wird empfohlen ebenso zu verfahren.

Bilder Die Termine für die neue Serie sind auch beim TuS Bismark, hier mit Jeremy Jagusch und Gustav Franke, maßgebend. Foto: Ralf Motejat



Reduzierung der Damen-Mannschaften

Besonders ging es dabei auch um Damenmannschaften. Der Sportausschuss hat beschlossen, die Sollstärke in der Damen-Verbands- und Landesliga von vier auf drei Spielerinnen zu reduzieren und die Punktspiele nach dem Braunschweiger System, welches optional eine Mannschaftstärke von drei oder vier Spielerinnen zulässt, durchzuführen.

Termine für die Saison 2019/2020

Damit auch für die kommenden Saison keine Termine verpasst, gibt nachfolgend den Service in chronologischer Reihenfolge:

Bis 31.05.2020

sind noch online-Anträge auf Wechsel der Spielberechtigungen zum 01.07.2020 möglich.

Vom 01.-10.06.2020

muss in „click-TT“ die Vereins- und Terminmeldung erfolgen. Dabei sind die Spielklassen (ggf. auch Höhermeldungswünsche), die Heimspieltage und Heimspielzeiten anzuzeigen. Darüber hinaus können die Vereine auch eventuelle Sperrtermine deklarieren, an denen keine Punktspiele für einzelne Mannschaften oder den gesamten Verein angesetzt werden sollen.

Den Rahmenterminplan 2020/2021 gibt es bereits auf der TTVSA-Homepage unter dem Link: https://ttvsa.de/terminkalender

Bis 25.06.2020

müssen Anträge auf eine Erwachsenenspielberechtigung (SBE) für Schüler und Jugendliche (Jahrgänge 2003 und jünger) in „click-TT“ eingereicht werden.

Vom 20.06.-01.07.2020

muss die Mannschaftsmeldung (Aufstellungen) in „click-TT“ erfolgen.

Zu beachten ist, dass Spieler, die weniger als zwei Punktspieleinsätze (im Einzel) in der Rückrunde 2019/2020 hatten, nicht zur Sollstärke ihrer Mannschaften beitragen. Bei denjenigen Stammspielern, die in der RR 2019/2020 keine zwei Einsätze hatten, erfolgt der Rückgriff auf die der Halbserie mit den Mindereinsätzen unmittelbar vorangegangenen Halbserie und das ist in diesem Fall die „coronafreie“ VR 2019/2020, was in vielen Fällen Abhilfe leisten sollte.

Fassung der Wettspielordnung verwenden

Für weitere, aufgrund der Neuansetzung des 10. Verbandstages des TTVSA auf den 05.09.2020 nunmehr noch bis zum 10.07.2020 möglichen Anträge zur Änderung der verbandsindividuellen Regelungen des TTVSA, bitten der Verband die aktualisierte Fassung der Wettspielordnung des DTTB zu verwenden.

Verlängerung der Bewerbungsfrist

Die Commerzbank und der DOSB verlängern aus aktuellem Anlass die Bewerbungsfrist für „Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein“ bis zum 31. Mai 2020.

Damit haben interessierte Vereine noch zwei Monate länger Zeit als ursprünglich vorgesehen, sich um den bedeutendsten deutschen Nachwuchsleistungssport-Preis zu bewerben.

Seit 34 Jahren belohnt „Das Grüne Band“ besondere Verdienste um die Talentförderung im Verein und verleiht jedes Jahr an 50 Sportvereine jeweils 5.000 Euro und einen Pokal. In einer Zeit, in der aufgrund der Corona-Pandemie Training, Wettkampf und Vereinsleben ruhen und auch wichtige Einnahmequellen der Vereine wegfallen, kommt dieser nachhaltigen Förderung des deutschen Nachwuchsleistungssports eine ganz besondere Bedeutung zu. Eine hochkarätig besetzte Jury wählt die 50 Gewinnervereine aus.

Alle Vereine können sich bis zum 31. Mai 2020 bei Ihrem Spitzenverband für „Das Grüne Band“ bewerben. Für Ihren Verein ist dies der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB), Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt. Ansprechpartnerin beim DTTB für weitere Informationen oder Rückfragen ist Karina Franz, franz.dttb@tischtennis.de .