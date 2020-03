In der Tischtennis-Landesliga Magdeburg hat der TuS Schwarz-Weiß Bismark im Abstiegskampf zwei wichtige Siege gebunkert.

Stendal l Dem 12:3 gegen Magdeburg-Diesdorf II folgte der Auswärtsieg in Mahlwinkel. Damit haben die Bismarker als Tabellensiebenter vier Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

TuS Schwarz-Weiß Bismark - Magdeburg-Diesdorf II 12:3

Gegen den unmittelbaren Kontrahenten um den Ligaverbleib, gingen die Gastgeber nach den Doppelpartien 2:1 in Front. Kirchner/Morales und Th. Ladewig/Franke holten die Zähler, während Rüge/Ti. Ladewig ihr Match abgaben.

In den Einzelspielen machten die Hallenherren schnell alles klar Richtung Erfolg. Morales bezwang Ulrich Obst genauso 3:1, wie Kirchner Gegner Köhler. Rüge, Ti. Ladewig und Franke wuschen ebenfalls mit 3:1-Erfolgen nach. Nur Th. Ladewig verlor. Damit hieß es 7:2 für den TuS. Auch in der zweiten Einzelrunde unterlag nur Th. Ladewig. Morales schlug Köhler im umkämpften Spitzeneinzel 3:2. Die restlichen Spiele gingen klar an die Gastgeber. So stand am Ende das klare 12:3 für die Ostaltmärker. Magdeburg-Diesdorf II gab am Sonntag auch das zweite Kellerduell bei Chemie Mieste mir 2:13 ab und ist Vorletzter.

Statistik

TuS Bismark: Morales 2,5; Kirchner 2,5; Rüge 2; Th. Ladewig 0,5; Ti. Ladewig 2; Franke 2,5.

SV Mahlwinkel - TuS Schwarz-Weiß Bismark 3:12.

Bei nur einem Punkt könnte sich der SVM zwar theoretisch noch retten. Dies wäre mehr als ein Wunder. Im Duell gegen Bismark gaben die Gastgeber alle drei Doppel ab. Diese waren aber durchweg umkämpft. Beim Gast spielte gegenüber dem Vortag Marah Salomo für Franke. Mit Ti. Ladewig gewann sie ihr Doppel gegen Wilckens/Friedebold nach 0:2-Rückstand noch 3:2. Morales/Kirchner lagen gegen Franke/Foerster auch zurück, gewannen aber den Entscheidungssatz 13:11.

Doppel drei ging an Rüge/Th. Ladewig mit 3:1 gegen Staskowiak/Horstmann. Dann ging es in die Einzel. Im oberen Paarkreuz gewann Kirchner zwar den ersten Satz gegen Franke 15:13, musste sich danach aber dem Gegner mit 1:3 beugen, sodass der erste Zähler auf dem Konto der Hallenherren war. Staskowiak hatte Morales nach einer 2:0-Führung auch schon an der Angel, verlor aber noch 2:3.

Im mittleren Paarkreuz gingen beide Begegnungen an Bismark. Foerster gewann 3:2 gegen Salomo. Der TuS ließ aber nichts anbrennen. Nur noch Horstmann siegte gegen Th. Ladewig.

Statistik

Mahlwinkel: Franke 1; Staskowiak; Wilckens, Horstmann 1; Foerster 1; Friedebold.

TuS Bismark: Morales 2,5; Kirchner 1,5; Th. Ladewig 1,5; Rüge 2,5; Ti. Ladewig 2,5; Salomo 1,5.