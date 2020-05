Der Start beim Altmark-Triathlon in Wischer erfolgte immer vom Strand aus und ein Kanufahrer gab die Route an. Dieses Jahr ist der Triathlon abgesagt. Foto: Thomas Wartmann

Der 32. Altmark-Triathlon, der am 11. Juli 2020 stattfinden sollte, ist abgesagt.

Wischer l „Schweren Herzens müssen auch wir uns in den Reigen der abgesagten Veranstaltungen einreihen. Bei aller Hoffnung sind die derzeit bestehenden Hygiene- und Abstandsregelungen zur Vermeidung einer weiteren Ansteckung mit dem Coronavirus nicht im notwendigen Maße umsetzbar, so dass wir den diesjährigen Altmark-Triathlon absagen.

Dabei steht das Wohl und die Gesundheit unserer Teilnehmerinnen, Teilnehmer, Helferinnen, Helfer und Zuschauer an erster Stelle.

Freude auf das kommende Jahr

Bereits gebuchte Startplätze werden in Kürze rückabgewickelt. Dazu werden wir uns in den kommenden Tagen bei den Teilnehmern melden. Wir freuen uns aber schon jetzt darauf, nächstes Jahr wieder viele Sportlerinnen und Sportler in Wischer begrüßen zu dürfen“ heißt es auf der Internet-Plattform des Hasselaner TC.